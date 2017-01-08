Ã‡ekimlerinin Ä°talya'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± o dizi izleyicisiyle buluÅŸmak iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor

Merve BoluÄŸur, Yusuf Ã‡im, Gizem Karaca ve Burak YamantÃ¼rk'Ã¼n baÅŸrollerini paylaÅŸacaÄŸÄ± Star TV'nin yeni dizisi "Ä°Ã§imdeki FÄ±rtÄ±na" yakÄ±nda yayÄ±n hayatÄ±na girecek.

Ä°talya'nÄ±n dünyaca ünlü turistik ÅŸehri Napoli'de gerçekleÅŸitiren çekimler 30 kiÅŸilik ekip eÅŸliÄŸinde yapÄ±ldÄ±. Diziye dair ilk tanÄ±tÄ±m da geçtiÄŸimiz günlerde yayÄ±nlandÄ±. YapÄ±mÄ±nÄ± Aslan Film'in, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± UÄŸur ve Selman KÄ±zÄ±laslan'Ä±n üstlendiÄŸi, senaryosunu Ä°pek KadÄ±lar'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, yönetmenliÄŸini, DoÄŸan Ümit Karaca'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± 'Ä°çimdeki FÄ±rtÄ±na' Star TV ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Ä°ÇÄ°MDEKÄ° FIRTINA DÄ°ZÄ°SÄ° GENEL HÄ°KAYESÄ°

Oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, TarÄ±k PapuçcuoÄŸlu, Levent Can, Bilge Åžen, Servet Pandur ve Hatice Aslan gibi usta oyuncularÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± dizi de Ezgi (Merve BoluÄŸur) kardeÅŸi Deniz ( Gizem Karaca) ile evlenmek üzere olan Emre'ye ( Yusuf Çim) uzun süredir aÅŸÄ±ktÄ±r. Sadece Emre'yi kardeÅŸinin elinden almak için yaptÄ±ÄŸÄ± plan hiç beklenmedik olaylarÄ±n birbiri ardÄ±na gelmesiyle kontrolden çÄ±kar.

CAN DÜÅžMANI Ä°KÄ° KIZ KARDEÅž...

Tüm çocukluklarÄ±nÄ± birlikte, dayanÄ±ÅŸma içerisinde geçiren iki kÄ±z kardeÅŸin zamanla birbirinin can düÅŸmanÄ± olmasÄ±nÄ± anlatan hikaye, hiç beklenmedik olaylarÄ±n birbiri ardÄ±na gelmesi, geçmiÅŸ sÄ±rlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± ile bambaÅŸka bir derinlik kazanÄ±r.Birbirinin tüm huylarÄ±nÄ±, zaaflarÄ±nÄ± bilen bu iki kardeÅŸ, kÄ±yasÄ±ya girdikleri gizli savaÅŸta tüm zekalarÄ±nÄ± kullanacak ve birbirlerini can evinden vurmak için sahip olduklarÄ± imkanlarÄ± ortaya serecektir. Oysa bu savaÅŸ ikisi arasÄ±nda kalamayacak kadar büyüktür. Bilmeden, geçmiÅŸin üzerine çekilmiÅŸ olan bir perdeyi aralamÄ±ÅŸ, gözlerden gizlenmiÅŸ pek çok sÄ±rrÄ±n su yüzüne çÄ±kmasÄ±na sebep olmuÅŸlardÄ±r. OnlarÄ±n dahi kontrol edemeyeceÄŸi eski hesaplar devreye girdikçe kardeÅŸler birbirlerini yÄ±kmakla, birlikte hareket etmek arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k bocalayacaktÄ±r. Star TV'nin yeni dizisinin henüz yayÄ±n tarih açÄ±klanmasa da, yakÄ±nda ekranlarda olacaÄŸÄ± belirtiliyor.