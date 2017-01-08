Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± o soruyu bilemeyince kÃ¼frÃ¼ bastÄ±

"Kim Milyoner Olmak Ä°ster" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda kendinden emin bir ÅŸekilde Ã§Ä±kan soruya cevap veren kadÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok olunca kÃ¼fÃ¼r etti.

Selçuk Yöntem'in sunuculuÄŸunu üstlendiÄŸi Kim Milyoner Olmak Ä°ster'de, 15 bin liralÄ±k baraj sorusuna kadar baÅŸarÄ±yla gelen yarÄ±ÅŸmacÄ± verdiÄŸi yanlÄ±ÅŸ cevap sonrasÄ±nda küfretti.Kim Milyoner Olmak Ä°ster'de yarÄ±ÅŸmacÄ±ya 15 bin liralÄ±k baraj sorusu için ÅŸarkÄ± dinletildi. YarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n kendinden emin tavrÄ± ve ÅŸarkÄ±ya eÅŸlik etmesi dikkatlerden kaçmadÄ±. Sunucu Selçuk Yöntem de, yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n kendine güvenini fÄ±rsat bilerek soruyu sordu.

SORU: DÄ°NLEDÄ°ÄžÄ°NÄ°Z 'BYE BYE LOVE' ADLI BU ÅžARKIYI HANGÄ° GRUP SESLENDÄ°RMEKTEDÄ°R?

Soruyla karÅŸÄ±laÅŸan yarÄ±ÅŸmacÄ±, 3 jokeri olmasÄ±na raÄŸmen direkt cevabÄ± verdi. 'The Beatles' seçeneÄŸini seçen yarÄ±ÅŸmacÄ±, yanlÄ±ÅŸ cevabÄ± verdiÄŸini öÄŸrenince ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. Bu dakikalarda aÄŸzÄ±ndan çÄ±kan küfür, stüdyoyu bir süre sessiz bÄ±raktÄ±. YarÄ±ÅŸmacÄ±, bin liralÄ±k para ödülünü alarak yarÅŸmayÄ± terk etti.