O Ses TÃ¼rkiye'ye sÃ¼rpriz jÃ¼ri Ã¼yesi

O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ programa Sibel Can katÄ±lamayÄ±nca, yerine HÃ¼lya AvÅŸar geldi.

Özel durumu nedeniyle O Ses Türkiye'nin çekimlerine katÄ±lamayan Sibel Can'Ä±n yerine Hülya AvÅŸar jüri üyeliÄŸi yaptÄ±.TV8 ekranlarÄ±nÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programlarÄ±ndan O Ses Türkiye'nin dün akÅŸam yayÄ±nlanan bölümünde Hülya AvÅŸar sürprizi yaÅŸandÄ±.Acun IlÄ±calÄ±, Sibel Can'Ä±n özel durumu nedeniyle çekimlere katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± ve yerine Hülya AvÅŸar'Ä±n jüri koltuÄŸuna oturduÄŸunu duyurdu.