AkbaÄŸ sibirya kaplanÄ± ÅŸakasÄ± yaptÄ± Banu Alkan olduÄŸu yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±

Demet AkbaÄŸ'Ä±n "Ã‡ok AramÄ±zda" ÅŸaka programÄ±nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Banu Alkan'a sibirya kaplanÄ± ÅŸakasÄ± vardÄ±. Alkan, kaplanÄ±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyunca bayÄ±ldÄ±.

Show TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Demet AkbaÄŸ ile Çok AramÄ±zda' 48 ünlü isme sezon boyunca birbirinden ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± ve komik dakikalar yaÅŸattÄ±. Projenin final bölümü yine renkli dakikalara sebep olacak.AkbaÄŸ bu hafta da ilk olarak Banu Alkan, Seray Sever, Reyhan Karaca ve Bülent SerttaÅŸ'Ä± ÅŸakaladÄ±. Magazin programÄ±na konuk olduÄŸunu düÅŸünerek çekime gelen Banu Alkan'Ä±n hayvanat bahçesinde baÅŸÄ±na gelmeyen kalmadÄ±. Hayvanat bahçesinde kendisine eÅŸlik eden muhabirle keyifli bir röportaj yapacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen Alkan, Sibirya KaplanÄ±'nÄ±n kaçtÄ±ÄŸÄ± haberini alÄ±nca büyük korku yaÅŸadÄ±.