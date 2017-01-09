Ana Sayfa | MEDYA 09/01/2017 10:25

Asena Atalay'Ä±n o isteÄŸini yapÄ±mcÄ±sÄ± kabul etti


Magazin D sunucusu Asena Atalay, eski eÅŸi Caner Erkin'in evlilik haberini sunmak istemediÄŸini yapÄ±mcÄ±sÄ±na sÃ¶yleyince olumlu karÅŸÄ±landÄ±.

Eski eÅŸi Caner Erkin'in evlilik haberini sunmak istemeyen Asena'nÄ±n talebi yapÄ±m ÅŸirketi tarafÄ±ndan olumlu karÅŸÄ±landÄ±.Kanal D'deki magazin D'nin sunucusu Asena Atalay, eski eÅŸi Caner Erkin'in Åžükran OvalÄ± ile evlilik haberini sunmak istememiÅŸ, yapÄ±mcÄ±sÄ±na "O haberi anons etmem" demiÅŸti.

MAGAZÄ°N TURUNUN Ä°ÇÄ°NDE VERÄ°LDÄ°

YapÄ±m ÅŸirketi yapÄ±lan toplantÄ±lar sonrasÄ± Asena Atalay'Ä±n bu isteÄŸini kÄ±rmadÄ±, B planÄ±nÄ± devreye soktu. Dün yayÄ±nlanan programda Caner Erkin'in evlilik haberi Asena Atalay'Ä±n anonsu olmadan, magazin turunun içinde yer aldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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