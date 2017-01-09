Asena Atalay'Ä±n o isteÄŸini yapÄ±mcÄ±sÄ± kabul etti

"Kim Milyoner Olmak Ä°ster" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda kendinden emin bir ÅŸekilde Ã§Ä±kan soruya cevap veren kadÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok olunca kÃ¼fÃ¼r etti.