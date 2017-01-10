Ana Sayfa | MEDYA 10/01/2017 10:28

O Ses TÃ¼rkiye'de HÃ¼lya AvÅŸar'dan sÃ¼rpriz atak


O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Sibel Can'Ä±n Ã¶zel nedenlerden dolayÄ± programa katÄ±lamamasÄ± Ã¼zerine yerine HÃ¼lya AvÅŸar gelmiÅŸti. AvÅŸar, Ã§ok beÄŸendiÄŸi yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± takÄ±ma dahil edebilmek iÃ§in Sibel Can'Ä± aradÄ±.

O Ses Türkiye'nin bu akÅŸam yayÄ±nlanacak bölümüne yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± ikna etmek isteyen Hülya AvÅŸar'Ä±n telefon taktiÄŸi damga vuracak.TV8 ekralarÄ±nÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± O Ses Türkiye'nin bu akÅŸam yayÄ±nlanacak yeni bölümünde yine eÄŸlenceli dakikalar yaÅŸanacak.Sibel Can'Ä±n özel mazeretinden dolayÄ± Hülya AvÅŸar'Ä±n oturduÄŸu jüri koltuÄŸunda birbirinden iddialÄ± sesleri kadrolarÄ±na katmak için kÄ±yasÄ±ya mücadele eden jüri üyeleri arasÄ±nda zaman zaman ilginç diyaloglar da yaÅŸanÄ±yor.Bu akÅŸam yayÄ±nlanacak bölümde hayran kaldÄ±ÄŸÄ± sesi takÄ±mÄ±na almak isteyen Hülya AvÅŸar, bir anda telefonunu çÄ±kardÄ± ve "Sibel Can'la konuÅŸuyorum. Seni çok istiyor" diyerek yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

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