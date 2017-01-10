Lig TV'nin ismi deÄŸiÅŸiyor kanalÄ±n ismi bakÄ±n ne olacak

Lig TV'yi geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda alan Katar, kanalÄ±n ismini beIN Sports olarak deÄŸiÅŸtiriyor.

2015 yÄ±lÄ±nda beIN Media Group tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan ve AÄŸustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanal Lig TV'nin ismi tarih oluyor.13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarÄ±nÄ±n ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak deÄŸiÅŸecek.

SON YAYIN PERÅžEMBE GÜNÜ

Süper Lig'in yanÄ± sÄ±ra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nÄ±n da yayÄ±n haklarÄ±na sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayÄ±nlarÄ±nÄ± PerÅŸembe günü gerçekleÅŸtirecekler.