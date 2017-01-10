CHP Denizli Milletvekili KazÄ±m Arslan, MAÄžDUR ve SUSTURULAN GAZETECÄ°LER GÃœNÃœNÃœ ANIYORUM dedi

10 Ocak ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü, ülkemizde demokrasinin rafa kalktÄ±ÄŸÄ±, gerçeklere gözlerin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, doÄŸruyu yazmayÄ± çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸsizlikle ve tutsaklÄ±kla tehdit edildiÄŸi, OHAL ortamÄ±nda gazetecilerin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bir günde ancak ve ancak “MaÄŸdur ve Susturulan Gazetecileri Anma Günü”dür.

FETÖ'YLE MÜCADELE ETMÄ°Åž GAZETECÄ°LER DE HAPÄ°STE

EkmeÄŸini gerçeklere, mesleÄŸini doÄŸrulara adamÄ±ÅŸ, partizanlÄ±ÄŸÄ±n deÄŸil özgürlüÄŸün kalemi olmak, fikir ve düÅŸüncelerini yazmak için çÄ±rpÄ±nan her gazeteci bugün iktidarÄ±n hedefi haline gelmiÅŸtir. FETÖ’cülerle zamanÄ±nda mücadele ettiÄŸi için hapse atÄ±lan birçok gazeteci, ÅŸimdi de FETÖ-AKP iliÅŸkisini ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± için, iktidar-terör baÄŸlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± için içeridedir. Siyasi iktidarÄ±n devleti terör örgütleriyle pazarlÄ±ÄŸa oturtmasÄ±na, silah alÄ±ÅŸveriÅŸine giriÅŸmesine, hatalarÄ±nÄ± sergilemesine sessiz kalmayan, bunu yazabilen cesur gazeteciler bugün ya hapiste ya da dÄ±ÅŸarÄ±da demokratik ve özgür bir ülke özlemi çekmektedir.

HABERCÄ°LER OHAL'DE HABER OLUYOR

OHAL faÅŸizmi altÄ±nda asÄ±l hedefe konan basÄ±n özgürlüÄŸüdür. Muhalif olmanÄ±n en aÄŸÄ±r bedelini bugün gazeteciler ödüyorsa, iÅŸsizlik, güvencesizlik, tutsaklÄ±k sÄ±radanlaÅŸmÄ±ÅŸsa ortada ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü'nden bahsedilemez. Bir gece yarÄ±sÄ±, hukuksuz bir OHAL kararÄ±yla iktidar sopasÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda hisseden gazeteciler, bugün haber yapacaÄŸÄ± yerde kendileri haber olmuÅŸtur.

MAÄžDUR VE SUSTURULAN GAZETECÄ°LER GÜNÜDÜR BU

Ülkemizde rejimi deÄŸiÅŸtirecek Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸmelerinde muhalefetin konuÅŸmasÄ±nÄ± canlÄ± verdirmeyen, halkÄ±n öÄŸrenme imkanÄ±nÄ± yok eden, büyük haksÄ±zlÄ±klarÄ±,adaletsizlikleri,yolsuzluklarÄ±,ÅŸiddeti ve hukuksuzluk iddialarÄ±nÄ±n haberini yazdÄ±rmayan, medya üzerinde baskÄ± uygulayan,korku imparatorluÄŸu içinde “ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler”den deÄŸil, “MaÄŸdur ve Susturulan Gazeteciler Günü”nden bahsedilebilir.

Bu çerçevede zor ÅŸartlar altÄ±nda çalÄ±ÅŸan gazetecilerimizin gününü yürekten kutlar, demokratik bir ortamda,özgürce fdüÅŸüncelerini yazabilecekleri bir gün dilerim.

KazÄ±m ARSLAN

CHP Denizli Milletvekili