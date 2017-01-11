Deniz Ã‡akÄ±r dizinin neden yayÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisinin iki haftadÄ±r yayÄ±nlanmamasÄ± Ã¼zerine merak eden takipÃ§ilere Deniz Ã‡akÄ±r nedenini aÃ§Ä±kladÄ±.

EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin takipçileri ekranlarda diziyi ikinci hafta da izleyemeyince oyuncularÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±na sitem ve öfke dolu paylaÅŸÄ±mlarda bulunmaya baÅŸladÄ±.BazÄ± dizilerin yÄ±lbaÅŸÄ±ndan sonra aradan zaman geçmesine karÅŸÄ±n yayÄ±nlanmamasÄ± dikkat çekerken Deniz ÇakÄ±r, Oktay Kaynarca ile baÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ± dizisi EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkÄ±nda bir metin kaleme alarak takipçileriyle paylaÅŸtÄ±.

"TEK DERDÄ°MÄ°Z BU OLSUN"

Dizinin yayÄ±nlanmamasÄ±yla ilgili olarak kendilerine yüklenilmemesi gerektiÄŸini söyleyen ÇakÄ±r ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Güzel izleyici, 'Dizi neden yok diye sitemli sözler içindesiniz' Ama bu kanal ve yöneticiler arasÄ±ndaki bir durum ve karar. Her sene süresi deÄŸiÅŸse de olan bir ÅŸey… Biz oyuncularÄ± söz sahibi deÄŸiliz. Ama siz hep bize sitem ediyorsunuz. Etmeyin çünkü veriyoruz size… Çünkü hayat öÄŸretiyor ki yargÄ±lamak kötü, sitem yorucu bir ÅŸey. Ne yapalÄ±m iki hafta ayrÄ± düÅŸtük. Tek derdimiz bu olsun. Tez zamanda yeni bölümde buluÅŸmak dileÄŸiyle, sevgiyle…"