Ana Sayfa | MEDYA 11/01/2017 11:01

O Ses TÃ¼rkiye'de o yarÄ±ÅŸmayÄ± ayakta alkÄ±ÅŸladÄ±lar


O Ses TÃ¼rkiye'de yarÄ±ÅŸan AÅŸÄ±k Kul Erdal, sesiyle herkesi kendine mest bÄ±raktÄ±.

Ä°lgiyle izlenen 'O Ses Türkiye'de dün akÅŸam yayÄ±nlanan bölümünde namÄ±diÄŸer AÅŸÄ±k Kul Erdal isimli yarÄ±ÅŸmacÄ± ÅŸovuyla herkesi kendinden geçirdi.TV8 ekranlarÄ±nÄ±n ilgiyle izlenen programlarÄ±ndan 'O Ses Türkiye'nin dün akÅŸam yayÄ±nlanan bölümüne aslen KarslÄ± olan Erdal BalÄ±k isimli yarÄ±ÅŸmacÄ± damga vurdu.PerformansÄ± sonrasÄ± jüriye özel dörtlükler söyleyen yarÄ±ÅŸmacÄ± hem stüdyodakiler hem de jüri üyeleri tarafÄ±ndan ayakta alkÄ±ÅŸandÄ±.

 

 

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