Ana Sayfa | MEDYA 11/01/2017 11:09

Fatih Portakal canlÄ± yayÄ±nda annesinden gelen mesaja karÅŸÄ± sitem etti


Fox TV sunucusu Fatih Portakal, Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼'nde canlÄ± yayÄ±nda annesinden gelen mesaja karÅŸÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

YaptÄ±ÄŸÄ± sivri çÄ±kÄ±ÅŸlarla gündeme gelen Fatih Portakal, Fox Ana Haber'de annesinin kendisine atmÄ±ÅŸ olduÄŸu mesajÄ± izleyici ile paylaÅŸtÄ±. Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlÄ± yayÄ±nda eÅŸine az rastlanÄ±r bir davranÄ±ÅŸa imza attÄ±. ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü'ne özel annesinin kendine attÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± okuyan Portakal, "Annem 'Çok fazla sert konuÅŸma, seni heyecan ve korku içinde izliyoruz' diyor. Benim annem neden korksun?" diyerek sitem etti.

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