Ana Sayfa | MEDYA 11/01/2017 11:16

Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bakÄ±n kim sunacak


Kenan IÅŸÄ±k'Ä±n beyin kanamasÄ± geÃ§irmesinin ardÄ±ndan 3 yÄ±ldÄ±r programÄ± sunan SelÃ§uk YÃ¶ntem koltuÄŸunu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'a bÄ±rakÄ±yor.

Kim Milyoner Olmak Ä°ster'in sunucusu Kenan IÅŸÄ±k 21 Mart 2014'te beyin kanamasÄ± geçirmiÅŸ, programÄ± usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmÄ±ÅŸtÄ±.3 yÄ±ldÄ±r programÄ± sunan usta oyuncu, yerini sürpriz bir isme bÄ±rakÄ±yor. Selçuk Yöntem'in koltuÄŸunu devralacak ismi Mevlüt Tezel köÅŸesinden duyurdu. Program artÄ±k son dönemin gözde ismi Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'a emanet.

"HAYIRLI OLSUN"

KöÅŸe yazÄ±sÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, altÄ±na 'hayÄ±rlÄ± olsun' notunu düÅŸtü. Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m geçtiÄŸimiz günlerde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n FaceTime programÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile babasÄ±ndan istediÄŸi FaslÄ± güzel Ä°mane Elbani ile nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu.

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