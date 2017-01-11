Ana Sayfa | MEDYA 11/01/2017 12:54

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul Katar'la anlaÅŸtÄ±


Reyting rekortmeni dizi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul Katar medyasÄ±yla anlaÅŸma imzaladÄ±.

TRT 1 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul" dizisinin, 16 Ocak'tan itibaren Arapça olarak Qatar TV ekranÄ±nda izleyicileriyle buluÅŸacaÄŸÄ± bildirildi. Dizinin Arapça dublajlÄ± halinin tanÄ±tÄ±m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

KATAR MEDYASI Ä°LE ANLAÅžILDI

Katar Medya Yönetim Kurumu ile TRT arasÄ±nda telif hakkÄ± konusunda imzalanan anlaÅŸma sonucu baÅŸrolde Engin Altan Düzyatan'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± 'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul' dizisinin Katar'da yayÄ±nlanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi.

ARAPÇA DUBLAJLA EKRANLARDA

Katar Medya Yönetim Kurumu BaÅŸkanÄ± Abdurrahman bin Hamad, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, dizinin pazartesi gününden itibaren Arapça dublajÄ±yla ekranlarda olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Duyurunun ardÄ±ndan KatarlÄ±lar sosyal medyada, dizinin Arapça yayÄ±nlanacak olmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±lar.

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