DiriliÅŸ ErtuÄŸrul Katar'la anlaÅŸtÄ±

Reyting rekortmeni dizi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul Katar medyasÄ±yla anlaÅŸma imzaladÄ±.
TRT 1 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul" dizisinin, 16 Ocak'tan itibaren Arapça olarak Qatar TV ekranÄ±nda izleyicileriyle buluÅŸacaÄŸÄ± bildirildi. Dizinin Arapça dublajlÄ± halinin tanÄ±tÄ±m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.
KATAR MEDYASI Ä°LE ANLAÅžILDI
Katar Medya Yönetim Kurumu ile TRT arasÄ±nda telif hakkÄ± konusunda imzalanan anlaÅŸma sonucu baÅŸrolde Engin Altan Düzyatan'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± 'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul' dizisinin Katar'da yayÄ±nlanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi.
ARAPÇA DUBLAJLA EKRANLARDA
Katar Medya Yönetim Kurumu BaÅŸkanÄ± Abdurrahman bin Hamad, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, dizinin pazartesi gününden itibaren Arapça dublajÄ±yla ekranlarda olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Duyurunun ardÄ±ndan KatarlÄ±lar sosyal medyada, dizinin Arapça yayÄ±nlanacak olmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±lar.