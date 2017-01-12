MÃ¼ge AnlÄ± TÃ¼rk televizyon tarihinde bir ilke imza attÄ±

'MÃ¼ge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert' programÄ±, Ã¶nceki gÃ¼n tÃ¼m prime time yapÄ±mlarÄ±nÄ± ezdi geÃ§ti.

ATV'de sabah kuÅŸaÄŸÄ±nda ekranlara gelen 'Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert' programÄ±, önceki gün neredeyse tüm prime time yapÄ±mlarÄ±nÄ± geride bÄ±rakmayÄ± baÅŸardÄ±.Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'Ä±n, "Bu da ekrandaki devrim!" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± ÅŸöyle:"Prime time en basit manasÄ±yla televizyon izleyicisinin en yüksek katÄ±lÄ±mla ekran karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸu saat dilimidir.

TOPLAM Ä°ZLEYÄ°CÄ°DE Ä°KÄ°NCÄ° OLDU

Ve terminolojide bu dilim saat 20.00 ile 23.00 arasÄ± olarak tanÄ±mlanÄ±r. Daha doÄŸrusu tanÄ±mlanÄ±rdÄ±. Çünkü önceki gün Sabah kuÅŸaÄŸÄ±nda yayÄ±nlanan Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert (Atv) neredeyse tüm prime time yapÄ±mlarÄ±nÄ± geride bÄ±rakarak toplam izleyicide ikinci oldu.

TÜRK TELEVÄ°ZYON TARÄ°HÄ°NDE DEVRÄ°M

Böylece Türk TV tarihinde kendi çapÄ±nda ilginç bir devrim yaÅŸandÄ±. Müge AnlÄ±'ya sabahÄ±n 10.00'unda dizilerin bile dudaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rtacak bu reytingi aldÄ±ran nedenleri anlatmaya gerek yok. Kimi 'kar-kÄ±ÅŸ filan' diyebilir, kimiyse 'ekranlar boÅŸtu' deyip küçümseyebilir... Ben ise neticeye bakarÄ±m. Ä°zleyiciye dokunan bir iÅŸ için 24 saatin herhangi bir yerinde olmak yeterlidir. KanÄ±tÄ± buz gibi ortada iÅŸte!"