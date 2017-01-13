Ana Sayfa | MEDYA 13/01/2017 10:03

LÄ°G TV tarih oluyor maÃ§lar pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar Ã¼cretsiz izlenebilecek


Katar merkezli bir ÅŸirketin DigitÃ¼rk'Ã¼ almasÄ± Ã¼zerine LÄ°G TV'nin ismi beIn olarak deÄŸiÅŸtirilecek aynÄ± zamanda pazartesiye kadar maÃ§lar ÅŸifresiz olacak.

beIN Media Group tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan ve AÄŸustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalÄ± Lig TV'nin ismi dün gece itibari ile tarih oldu.Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarÄ±nÄ±n ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak deÄŸiÅŸti.

SON YAYIN DÜN YAPILDI

Süper Lig'in yanÄ± sÄ±ra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nÄ±n da yayÄ±n haklarÄ±na sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayÄ±nlarÄ±nÄ± dün gerçekleÅŸtirdi.Digitürk'ten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre; bugünden itibaren Süper Lig maçlarÄ± da dahil tüm içerikler, pazartesi gecesine kadar üyelere ÅŸifresiz olacak.Digitürk'ten yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle;"Digiturk tüm bu yenilikleri geniÅŸ bir izleyici kitlesi ile paylaÅŸmak amacÄ±yla 13 Ocak Cuma gecesinden baÅŸlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak"

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