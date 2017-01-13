Ä°Ã§erde dizisinin Alyanak'Ä± sesinin neden bozuk Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°Ã§erde dizisinin Alyanak'Ä± YÄ±ldÄ±ray Åžahinler karakterinin sesinin neden bozuk Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±yla ilgili "Esrar iÃ§en bir adamÄ±n sesi bozulur diye yola Ã§Ä±ktÄ±m" ÅŸeklinde aÃ§Ä±kladÄ±.

YÄ±ldÄ±ray Åžahinler, minik oÄŸlu ile bir bebek dergisi için poz verdi.'Ä°çerde' dizisinde Alyanak karakterini canlandÄ±ran YÄ±ldÄ±ray Åžahinler, minik oÄŸlu ile bir bebek dergisi için poz verdi. Åžahinler, baba olmakla ilgili duygularÄ±nÄ±, “AnladÄ±m ki cennet dediÄŸiniz ÅŸey aslÄ±nda çocuÄŸunuzmuÅŸ” diyerek dile getirdi.YÄ±ldÄ±ray Åžahinler daha önce 'Alyanak karakterini nasÄ±l ÅŸekillendirdiniz? ' sorusuna ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti:

'Sesi bozuk olur'

'BaÅŸlangÄ±çta Alyanak daha çok bir rol oyuncusuydu, iÅŸlevini yerine getirmek üzere orada bulunan biriydi. Her role yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m gibi onun geçmiÅŸini ve yaÅŸamÄ±nÄ± düÅŸünmeye baÅŸladÄ±m. 'Otopark iÅŸleten bir mafya üyesi ne yapar? ' dedim. En çok yapÄ±lan ÅŸey uyuÅŸturucu satmaktÄ±r ve kendileri de kullanarak satarlar diye düÅŸündüm. Esrar içen bir adamÄ±n sesi bozulur deyip çÄ±ktÄ±m yola. KonuÅŸma ritmi aÄŸÄ±r olan ama aÄŸÄ±r abi olmayan, iÅŸler hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ± zaman komik duruma düÅŸebilecek bir adam hayal ettim ve bunu okuma provasÄ±nda uyguladÄ±m. '