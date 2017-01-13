CHP liderine hakaret eden AKÄ°T TV'ye ceza kesildi

AKÄ°T TV'ye haber bÃ¼lteninde CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla RTÃœK ceza kesti
CHP Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ'Ä±n baÅŸvurusunu deÄŸerlendiren Kurul, haber bülteninde KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile CHP'li bazÄ± milletvekillerine terörist, ajan gibi hakaretlerin kullanÄ±lmasÄ± nedeniyle ceza kesti.ÇarÅŸamba günü toplanan Kurul, Akit TV'ye ceza kararÄ±nÄ± 9 üyeden 6'sÄ±nÄ±n oyuyla aldÄ±. Akit TV'nin geçen ay elde ettiÄŸi reklam gelirinin yüzde 1'i kadar para cezasÄ± ödeyeceÄŸi öÄŸrenildi.