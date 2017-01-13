CHP liderine hakaret eden AKÄ°T TV'ye ceza kesildi

Ä°Ã§erde dizisinin Alyanak'Ä± YÄ±ldÄ±ray Åžahinler karakterinin sesinin neden bozuk Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±yla ilgili "Esrar iÃ§en bir adamÄ±n sesi bozulur diye yola Ã§Ä±ktÄ±m" ÅŸeklinde aÃ§Ä±kladÄ±.