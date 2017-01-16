Ana Sayfa | MEDYA 16/01/2017 10:05

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisi ne zaman baÅŸlayacak


EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisinin yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana hala ekranlara gelmemesi takipÃ§ilerini Ã§ok Ã¼zdÃ¼.

Yeni yÄ±la girdiÄŸimizden bu yana 'EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Sevenleri diziyle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ederken dizinin oyuncularÄ± da geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günlerde sosyal medya hesaplarÄ±ndan yeni bölümlerin geleceÄŸiyle ilgili müjdeyi vermiÅŸlerdi.

SEYÄ°RCÄ° TEDÄ°RGÄ°N

Ancak yeni bir hafta gelmesine raÄŸmen 54. bölüm fragmanÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmamasÄ± dizinin seyircilerini tedirgin etti. Konuyla ilgili taraflardan bir ses çÄ±kmazken, magazin kulislerinde 'EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 54. bölümüyle ilgili ortaya atÄ±lan iddialar son derece ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±.

ANLAÅžMA SAÄžLANAMADI

Dizilerini üç haftadÄ±r izleyemeyen 'EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz' takipçileri, magazin kulislerinde dolaÅŸan iddialar doÄŸruysa bir süre daha dizilerini izleme fÄ±rsatÄ± bulamayacak. Dizinin iki veya üç hafta daha yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ± bunun sebebinin ise yapÄ±mcÄ± ile kanalÄ±n anlaÅŸmaya varamamÄ±ÅŸ olmasÄ± gösteriliyor.

DÄ°ZÄ° YENÄ° BÄ°R KANALA GEÇEBÄ°LÄ°R

EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kanalÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸme ihtimali olduÄŸu da söylentiler arasÄ±nda. BakalÄ±m bu durum nasÄ±l sonuçlanacak ve EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin takipçileri 54. bölümü hangi kanalda izleyecek.

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