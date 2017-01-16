BÃ¶yle izdivaÃ§ programÄ± gÃ¶rÃ¼lmedi ruh eÅŸlerini soyarak tanÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

Avustralya'da ekranlarda yeni yayÄ±nlanmaya baÅŸlayacak olan izdivaÃ§ programÄ±nda Ã§iftler birbirini tanÄ±mak iÃ§in iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±nÄ± soyuyor.

Avustralya'da 'Undressed' adlÄ± yeni bir izdivaç programÄ± televizyonda yayÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±. ProgramÄ±n formatÄ±nda, birbirine uyumlu çiftler ilk buluÅŸmalarÄ±nÄ± iç çamaÅŸÄ±rlarÄ±na kadar soyunarak gerçekleÅŸtiriyor.Umutsuz romantik adaylar, yatakta 30 dakika boyunca birbirlerine kiÅŸisel sorular sorarak ruh eÅŸlerini bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°zdivaç programÄ±nda sosyal deneyimleri sonucu eÅŸleÅŸtirilen iki yabancÄ±, bir yataÄŸÄ±n ve bir televizyonun olduÄŸu bölüme konularak birbirlerini soymalarÄ± isteniyor. Çiftlerin birbirlerini daha iyi ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde tanÄ±masÄ± için sohbet sÄ±rasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mahrem sayÄ±labilecek sorular sormasÄ± da kendilerine tembihleniyor.

ÇÄ°FTLER KARÅžILIKLI MASAJ YAPIYOR

Sohbet esnasÄ±nda, 'Ä°yi öpüÅŸebilir misin?, 'Hangi konuda daha hassassÄ±n?', 'ÇocukluÄŸun nasÄ±l geçti?' gibi sorularÄ± çiftler karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak birbirlerine yöneltiyorlar. Program sÄ±rasÄ±nda çiftlerin birbirlerine kaynaÅŸmasÄ± için ayrÄ±ca karÅŸÄ±lÄ±klÄ± masaj yapmalarÄ± ve yastÄ±k savaÅŸÄ± gibi aktivitelere de katÄ±lmasÄ± teÅŸvik ediliyor.

HOÅžLANIRSA PROGRAMDA KALIYOR

GörüÅŸmenin sonunda çiftlerin her birine, eÄŸer karÅŸÄ±sÄ±ndaki kiÅŸiden hoÅŸlandÄ±ysa daha iyi tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± için kalmasÄ± ya da ayrÄ±lmasÄ± seçeneÄŸi sunuluyor. Avustralya'nÄ±n SBS televizyonunun direktörü ve online içerik yöneticisi Marshall Heald, tartÄ±ÅŸma yaratan programÄ± eÄŸlenceli ve muzip olarak niteledi.

Ä°TALYA'DA DA ÇOK Ä°ZLENEN BÄ°R PROGRAM

Ä°talya'da da yayÄ±nlanan ve reytingleri gayet yüksek olan programÄ±n Avustralya versiyonunun ilk bölümü, SBS kanalÄ±nda haftalÄ±k olarak pazartesi geceleri saat 21:30'da yayÄ±nlanacak.