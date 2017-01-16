60 bin TL deÄŸerindeki soruya iki joker hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± halde doÄŸru cevap veremedi

SelÃ§uk YÃ¶ntem'in sunduÄŸu Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 60 bin TL deÄŸerindeki soruya hem telefon hem de Ã§ift cevap jokerini kullanan yarÄ±ÅŸmacÄ± buna raÄŸmen yanlÄ±ÅŸ cevapladÄ±.

ATV'de Selçuk Yöntem'in sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster' yarÄ±ÅŸmasÄ± yine ilginç bir soruyla gündeme geldi.60 bin TL deÄŸerindeki "ABD baÅŸkanlarÄ±nÄ±n besledikleri resmi hayvanlarÄ± arasÄ±nda hangisi yoktur?" sorusu herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.ABD BaÅŸkanlarÄ±'nÄ±n besledikleri resmi hayvanlar arasÄ±nda sÄ±rtlan, muhabbet kuÅŸu ve su aygÄ±rÄ± bulunurken, zürafa ise beslenen hayvanlar arasÄ±nda yer almÄ±yordu. Telefon ve çift cevap joker haklarÄ±nÄ± kullanmasÄ±na karÅŸÄ±n soruya yanlÄ±ÅŸ olan 'su aygÄ±rÄ±' ve 'sÄ±rtlan' cevaplarÄ±nÄ± veren yarÄ±ÅŸmacÄ±, 15 bin TL ödül ile stüdyodan ayrÄ±ldÄ±