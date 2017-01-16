Ana Sayfa | MEDYA 16/01/2017 12:47

60 bin TL deÄŸerindeki soruya iki joker hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± halde doÄŸru cevap veremedi


SelÃ§uk YÃ¶ntem'in sunduÄŸu Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 60 bin TL deÄŸerindeki soruya hem telefon hem de Ã§ift cevap jokerini kullanan yarÄ±ÅŸmacÄ± buna raÄŸmen yanlÄ±ÅŸ cevapladÄ±.

ATV'de Selçuk Yöntem'in sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster' yarÄ±ÅŸmasÄ± yine ilginç bir soruyla gündeme geldi.60 bin TL deÄŸerindeki "ABD baÅŸkanlarÄ±nÄ±n besledikleri resmi hayvanlarÄ± arasÄ±nda hangisi yoktur?" sorusu herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.ABD BaÅŸkanlarÄ±'nÄ±n besledikleri resmi hayvanlar arasÄ±nda sÄ±rtlan, muhabbet kuÅŸu ve su aygÄ±rÄ± bulunurken, zürafa ise beslenen hayvanlar arasÄ±nda yer almÄ±yordu. Telefon ve çift cevap joker haklarÄ±nÄ± kullanmasÄ±na karÅŸÄ±n soruya yanlÄ±ÅŸ olan 'su aygÄ±rÄ±' ve 'sÄ±rtlan' cevaplarÄ±nÄ± veren yarÄ±ÅŸmacÄ±, 15 bin TL ödül ile stüdyodan ayrÄ±ldÄ±

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BÃ¶yle izdivaÃ§ programÄ± gÃ¶rÃ¼lmedi ruh eÅŸlerini soyarak tanÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

Avustralya'da ekranlarda yeni yayÄ±nlanmaya baÅŸlayacak olan izdivaÃ§ programÄ±nda Ã§iftler birbirini tanÄ±mak iÃ§in iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±nÄ± soyuyor.


EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisi ne zaman baÅŸlayacak

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisinin yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana hala ekranlara gelmemesi takipÃ§ilerini Ã§ok Ã¼zdÃ¼.


Hanife'den ÅŸok aÅŸk itirafÄ±

Zuhal Topal'Ä±n sunduÄŸu izdivaÃ§ programÄ±nda aÅŸk itirafÄ±nda bulunan Hanife, Serkan'Ä± unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.