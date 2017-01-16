Sunucunun arsÄ±zlÄ±kla suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± genÃ§ kadÄ±n Ã¶lÃ¼m tehdidi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°ngiltere'de Ã¼nlÃ¼ gazeteci Piers Morgan'Ä±n "Sen en kÃ¶tÃ¼ annelerden birisin" diyerek aÄŸlattÄ±ÄŸÄ± genÃ§ kadÄ±n Bryan, her gÃ¼n Ã¶lÃ¼m tehdidi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ünlü gazeteci Morgan, Ä°ngiliz televizyon kanalÄ± ITV'deki "Good Morning Britain" (GünaydÄ±n BirleÅŸik KrallÄ±k) programÄ±nda, 28 yaÅŸÄ±ndaki moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Sarah Louise Bryan'Ä± konuk etti. Bryan'Ä±n programda konuk edilmesine neden olan olay ise ÅŸuydu: Üç yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Isabella'yÄ± oyun oynamasÄ± için bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n evine gönderen Bryan, küçük kÄ±z eve döndüÄŸünde ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n üzerinde çizikler ve kalem izleri olduÄŸunu fark etti. Genç anne bunun üzerine, Isabella'nÄ±n birlikte oyun oynadÄ±ÄŸÄ± çocuÄŸun annesine bir e-posta göndererek, 325 sterlinlik (YaklaÅŸÄ±k 1470) ayakkabÄ±larÄ±n parasÄ±nÄ± istedi.

SUNUCU TARAFINDAN "ARSIZLIKLA" SUÇLANDI

Programda Ä°ngiliz annenin bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± "arsÄ±zlÄ±k" olarak niteleyen Morgan, Bryan'Ä± "sorumlu bir anne olmamakla" suçladÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ± hareketi savunan Bryan ise "Benzer bir durumda sen olsan ne yapardÄ±n?" diye sordu. Morgan da bu soruya, "Ne mi yapardÄ±m? Öncelikle kÄ±zÄ±ma 325 sterlinlik ayakkabÄ± almazdÄ±m" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"BENÄ°M KIZIMIN AYAKKABILARINDA DA ÇÄ°ZÄ°KLER OLUYOR"

Morgan sözlerini, "KÄ±zÄ±nÄ± 325 sterlinlik botlarla arkadaÅŸÄ±nÄ±n evine gönderiyorsun ve o da üzerinde birkaç çizikle dönüyor. Benim de beÅŸ yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ±m var. Onun da ayakkabÄ±larÄ±nda kalem çizikleri oluyor. Çocuk bunlar..." diye sürdürerek, genç anneye yüklendi. Morgan, "Ama sen, kÄ±zÄ±n bu izlerle dönünce, arkadaÅŸÄ±na fatura gönderme cüretini gösterebiliyorsun" diye konuÅŸtu.Deneyimli gazeteci, 13 yaÅŸÄ±nda bir de oÄŸlu olan Bryan'Ä±n, kÄ±zÄ± Isabella'nÄ±n 60 çift ayakkabÄ±sÄ± olduÄŸunu söylemesi üzerine de büyük ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±.

"ÖLÜM TEHDÄ°TLERÄ° ALIYORUM"

ProgramÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada büyük tepki gören genç anne, Ä°ngiliz The Sun gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "O günden sonra evden çÄ±kmadÄ±m. ÇocuklarÄ±mÄ± okula bir arkadaÅŸÄ±m götürüyor. Sosyal medyada ölüm tehditleri alÄ±yorum" dedi.

"DÜÅžÜNMEDEN HAREKET ETTÄ°M"

Bryan, Facebook üzerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda ise arkadaÅŸÄ±na fatura göndermesinin yanlÄ±ÅŸ bir hareket olduÄŸunu kabul etti ve "Evet düÅŸünmeden hareket ettim. Ama insanÄ±z. Hata yapabiliriz" ifadesini kullandÄ±. Genç anne ayrÄ±ca, programÄ±n ardÄ±ndan kuliste panik atak krizi geçirdiÄŸini söyledi.