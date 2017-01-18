GÃ¶zaltÄ±ndaki Ã¼Ã§ gazeteci tutuklandÄ±

25 AralÄ±k tarihinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve 24 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶zaltÄ±nda tutulan 6 gazeteciden 3'Ã¼nÃ¼n tutuklanmasÄ±na karar verildi

Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi Dihaber'den Metin Yoksu, BirGün'den Mahir Kanaat ve eski Diken editörü Tunca ÖÄŸreten'in tutuklu yargÄ±lanmasÄ±na; Etha'dan Derya Okatan, Gazete Yolculuk'tan Eray SargÄ±n ve Dihaber'den Metin Yoksu'nun adli kontrol ÅŸartÄ±yla tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na karar verdi.

SuçlamalarÄ± reddetmiÅŸlerdi

6 gazeteci, dün ilk defa ifade vermek için savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve kendilerine yöneltilen suçlamalarÄ± reddetmiÅŸti.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 gazeteciyi de tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ederken gazeteciler hakkÄ±ndaki soruÅŸturmanÄ±n "Redhack adÄ± verilen Marksist Sol görüÅŸlü terör örgütleri" ile irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±.

'DHKP-C, MLKP, PKK ve FETÖ'

SavcÄ±lÄ±k Tunca ÖÄŸreten'i "Devrimci Halk KurtuluÅŸ Partisi-Cephesi (DHKP-C) üyeliÄŸi ve kiÅŸisel verileri hukuka aykÄ±rÄ± olarak ele geçirmek", Derya Okatan'Ä± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan ötürü "Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) propagandasÄ±", Mahir Kanaat'Ä± "FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸi", Eray SargÄ±n'Ä± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan ötürü PKK propagandasÄ±, Metin Yoksu'yu sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan ötürü DHKP-C ve PKK propagandasÄ±, Ömer Çelik'i ise sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan ötürü PKK üyeliÄŸi ile suçlayarak tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmiÅŸti.

Nöbetçi mahkeme böylece, "terör örgütü üyeliÄŸi" ile suçlanan gazetecilerin tutuklu yargÄ±lanmasÄ±na karar verirken propagandayla suçlanan gazetecilerin tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na hükmetti.

Tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na karar verilen Derya Okatan 24 günlük gözaltÄ± süresince açlÄ±k grevine baÅŸlamasÄ± ve Mahir Kanaat'in gözaltÄ±ndayken doÄŸan oÄŸlunu görmesine izin verilmemesi üzerine basÄ±n örgütleri konuyla ilgili açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.