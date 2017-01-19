Ana Sayfa | MEDYA 19/01/2017 17:48

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisinin akÄ±beti belli oldu


EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisi 24 Ocak'ta ekranlara geri dÃ¶nÃ¼yor.

ATV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni bölümleriyle ekrana gelmemiÅŸ, ara açÄ±ldÄ±kça da dizinin izleyicileri meraklanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.BunlarÄ±n üzerine bir de dizinin daha da gecikeceÄŸi ve hatta kanal deÄŸiÅŸtirebileceÄŸi yönünde haberler çÄ±kÄ±nca 'EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz' seyircisi iyiden iyiye kendisini kötü hissetmiÅŸti. Ancak dizinin seyircisine mutlu haberi baÅŸrol oyuncusu Oktay Kaynarca verdi. Setten çekilmiÅŸ bir kareyi, "24 Ocak'ta kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden" notuyla paylaÅŸan Kaynarca, böylelikle dizinin hayranlarÄ±na mutlu son için birkaç günleri kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ doldu.

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