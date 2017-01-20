Hangimiz Sevmedik 23'Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tÄ±kla fragmanÄ± izle

BaÅŸrollerinde Altan Erkekli, GÃ¼l Onat, Cengiz Bozkurt, BÃ¼lent Åžakrak, Mehtap Bayri, Can Yaman'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± TRT 1'in bol kahkahalÄ± sÄ±cacÄ±k mahalle dizisi 'Hangimiz Sevmedik' 23 Ocak Pazartesi akÅŸamÄ± saat 20.00'da genÃ§ ve gÃ¼zel oyuncu Yeliz KuvancÄ±'nÄ±n da olduÄŸu 23'Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekrana gelecek.

Hangimiz Sevmedik 'de ItÄ±r Karakterini canlandÄ±racak olan Yeliz KuvancÄ± ilk olarak 2010 yÄ±lÄ±nda 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°nci adÄ±ndaki müzik öÄŸretmeni ile seyircinin dikkatini çekti. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeliz KuvancÄ± 2011-2012 sezonunda 'Seni Bana YazmÄ±ÅŸlar' adlÄ± komedi dizisinde baÅŸrolleri Cemal Hünal, Ali Ä°l ve DilÅŸad Çelebi ile paylaÅŸtÄ±. Bir TRT yapÄ±mÄ± olan 'Böyle Bitmesin' adlÄ± dizide oyunculuÄŸa devam eden KuvancÄ±, 'KocamÄ±n Ailesi' dizisinde GüneÅŸ karakterini canlandÄ±rdÄ±. Genç ve güzel oyuncu ÅŸimdi 'Hangimiz Sevmedik'in usta oyuncu kadrosuna dahil oldu.

23 Ocak Pazartesi akÅŸamÄ± saat 20.00'da 'Hangimiz Sevmedik'de ItÄ±r karakteri ile izleyici ile buluÅŸacak.

'Hangimiz Sevmedik' 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de yeni bölümü ile yayÄ±nlanacak!

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