Ana Sayfa | MEDYA 20/01/2017 13:48

Hangimiz Sevmedik 23'Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tÄ±kla fragmanÄ± izle


BaÅŸrollerinde Altan Erkekli, GÃ¼l Onat, Cengiz Bozkurt, BÃ¼lent Åžakrak, Mehtap Bayri, Can Yaman'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± TRT 1'in bol kahkahalÄ± sÄ±cacÄ±k mahalle dizisi 'Hangimiz Sevmedik' 23 Ocak Pazartesi akÅŸamÄ± saat 20.00'da genÃ§ ve gÃ¼zel oyuncu Yeliz KuvancÄ±'nÄ±n da olduÄŸu 23'Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekrana gelecek.

Hangimiz Sevmedik 'de ItÄ±r Karakterini canlandÄ±racak olan Yeliz KuvancÄ± ilk olarak 2010 yÄ±lÄ±nda 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°nci adÄ±ndaki müzik öÄŸretmeni ile seyircinin dikkatini çekti. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeliz KuvancÄ± 2011-2012 sezonunda 'Seni Bana YazmÄ±ÅŸlar' adlÄ± komedi dizisinde baÅŸrolleri Cemal Hünal, Ali Ä°l ve DilÅŸad Çelebi ile paylaÅŸtÄ±. Bir TRT yapÄ±mÄ± olan 'Böyle Bitmesin' adlÄ± dizide oyunculuÄŸa devam eden KuvancÄ±, 'KocamÄ±n Ailesi' dizisinde GüneÅŸ karakterini canlandÄ±rdÄ±. Genç ve güzel oyuncu ÅŸimdi 'Hangimiz Sevmedik'in usta oyuncu kadrosuna dahil oldu.

 

 

23 Ocak Pazartesi akÅŸamÄ± saat 20.00'da 'Hangimiz Sevmedik'de ItÄ±r karakteri ile izleyici ile buluÅŸacak.

 

'Hangimiz Sevmedik' 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de yeni bölümü ile yayÄ±nlanacak!

'Hangimiz Sevmedik TIKLA Ä°ZLE

 

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisinin akÄ±beti belli oldu

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisi 24 Ocak'ta ekranlara geri dÃ¶nÃ¼yor.

gÃ¶zaltÄ±ndaki gazeteciler

GÃ¶zaltÄ±ndaki Ã¼Ã§ gazeteci tutuklandÄ±

25 AralÄ±k tarihinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve 24 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶zaltÄ±nda tutulan 6 gazeteciden 3'Ã¼nÃ¼n tutuklanmasÄ±na karar verildi


Reytingleri yine salladÄ± ilk akÅŸamÄ±n galibi bakÄ±n kim oldu

Kanal D'yi sunmaya baÅŸlayan Ahmet Hakan, ilk kez dÃ¼n akÅŸam seyircilerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Fatih Portakal'a rakip olacaÄŸÄ± sÃ¶ylenen Hakan, reytinglerde 16. sÄ±rada yer aldÄ±.