KiralÄ±k AÅŸk final mi yapÄ±yor

Star TV yayÄ±nlanan KiralÄ±k AÅŸk reytinglerinin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle bu akÅŸamki bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle final yapacak.

BaÅŸrollerinde Elçin Sangu ve BarÄ±ÅŸ Arduç'la beraber Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu, Levent Ülgen, Seçkin Özdemir ve Müjde Uzman'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± KiralÄ±k AÅŸk dizisi, bu akÅŸam yayÄ±nlanacak olan 69. bölümüyle final yapacak.

DUYGU SELÄ° YAÅžANACAK

Dizinin yayÄ±nlanacak olan final bölümünde oldukça duygusal dakikalar yaÅŸanacak. Final bölümünde zaman akÄ±yor, hamilelik halleriyle, çocuklarÄ±yla, etraflarÄ±nda toplanan sevgiyle Defne ve Ömer'in mutluluklarÄ± izleyenlerin içini Ä±sÄ±tacak. Bu arada Elçin Sangu'nun 5 yÄ±llÄ±k sevgilisi Yunus Özdiken'den 2.5 aylÄ±k hamile olduÄŸu iddiasÄ± var.