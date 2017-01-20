Ana Sayfa | MEDYA 20/01/2017 15:50

KiralÄ±k AÅŸk final mi yapÄ±yor


Star TV yayÄ±nlanan KiralÄ±k AÅŸk reytinglerinin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle bu akÅŸamki bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle final yapacak.

BaÅŸrollerinde Elçin Sangu ve BarÄ±ÅŸ Arduç'la beraber Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu, Levent Ülgen, Seçkin Özdemir ve Müjde Uzman'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± KiralÄ±k AÅŸk dizisi, bu akÅŸam yayÄ±nlanacak olan 69. bölümüyle final yapacak.

DUYGU SELÄ° YAÅžANACAK

Dizinin yayÄ±nlanacak olan final bölümünde oldukça duygusal dakikalar yaÅŸanacak. Final bölümünde zaman akÄ±yor, hamilelik halleriyle, çocuklarÄ±yla, etraflarÄ±nda toplanan sevgiyle Defne ve Ömer'in mutluluklarÄ± izleyenlerin içini Ä±sÄ±tacak. Bu arada Elçin Sangu'nun 5 yÄ±llÄ±k sevgilisi Yunus Özdiken'den 2.5 aylÄ±k hamile olduÄŸu iddiasÄ± var.

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BaÅŸrollerinde Altan Erkekli, GÃ¼l Onat, Cengiz Bozkurt, BÃ¼lent Åžakrak, Mehtap Bayri, Can Yaman'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± TRT 1'in bol kahkahalÄ± sÄ±cacÄ±k mahalle dizisi 'Hangimiz Sevmedik' 23 Ocak Pazartesi akÅŸamÄ± saat 20.00'da genÃ§ ve gÃ¼zel oyuncu Yeliz KuvancÄ±'nÄ±n da olduÄŸu 23'Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekrana gelecek.


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