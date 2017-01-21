Acun IlÄ±calÄ± Survivor 2017'nin ilk fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

Bu akÅŸam baÅŸlayacak olan Survivor 2017'nin yapÄ±mcÄ±sÄ± ve sunucusu olan Acun IlÄ±calÄ± programÄ±n ilk karesini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Her sene reyting rekortmeni olan 'Survivor' yarÄ±ÅŸmasÄ± için heyecan doruÄŸa çÄ±ktÄ±. ProgramÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± ve sunucusu Acun IlÄ±calÄ±, 21 Ocak Cumartesi günü baÅŸlayacak 'Survivor 2017'nin ilk karesini Instagram'da yayÄ±mladÄ±.

SURVIVOR 2017'DE KÄ°MLER VAR?

Acun IlÄ±calÄ±, Survivor 2017 hakkÄ±ndaki bilgileri sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Daha önce Survivor 2017 ünlüler kadrosunda Ä°lhan MansÄ±z, Furkan KÄ±zÄ±lay, Serhat AkÄ±n, Seda Demir, DJ Berna Öztürk ve TarÄ±k Mengüç'ün yer alacaÄŸÄ±nÄ± belirten IlÄ±calÄ± son isimleri de 2016'nÄ±n son gününde açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ÇILGIN SEDAT DA ADADA OLACAK

Buna göre; Survivor 2017'de ÇÄ±lgÄ±n Sedat lakaplÄ± Sedat Kapurtu, Milli atletler Sema Apak, PÄ±nar Saka, milli boksör Adem KÄ±lÄ±çcÄ±, dünya serbest dalÄ±ÅŸ rekortmeni Åžahika Ercümen ve dünya kick boks ÅŸampiyonu Sabriye Åžengül ünlüler kadrosunda yarÄ±ÅŸacak.