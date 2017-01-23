Sakarya FÄ±rat dizisinin devamÄ± ekranlara gelecek

Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Sakarya FÄ±rat dizisinin yazarÄ± "SavaÅŸÃ§Ä±" adÄ±yla yeni bir diziyle izleyiciyle buluÅŸmayÄ± hedefliyor.

2009 - 2013 seneleri arasÄ±nda ekrana damga vuran Sakarya FÄ±rat dizisinin yazarÄ± Süleyman ÇobanoÄŸlu askeri temalÄ± yeni bir diziye baÅŸlÄ±yor. FOX TV ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸmaya hazÄ±rlanan dizinin ismi "SavaÅŸçÄ±" olacak.FOX TV ekranlarÄ±nda yakÄ±nda seyirci ile buluÅŸmak için hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlayan dizinin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Limon Film yapÄ±yor. Mart 2016 döneminde yayÄ±na girmesi beklen SavaÅŸçÄ±'nÄ±n oyuncu kadrosu, yönetmeni henüz belli olmadÄ±.