89. Oscar Ã–dÃ¼lleri adaylarÄ± belli oldu

6 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek 89. Oscar Ã–dÃ¼lleri'nin adaylarÄ± belli oldu
YönetmenliÄŸini damien Chazelle'in yaptÄ±ÄŸÄ± film Titanik ve All About Eve ile birlikte en çok dalda Oscar adayÄ± olan filmler arasÄ±nda yerini aldÄ±.
Sinema ve Sahne SanatlarÄ± Akademisi'nin belirlediÄŸi adaylar ÅŸöyle:
En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu:
Emma Stone, La La Land
Natalie Portman, Jackie
Amy Adams, Arrival
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Isabelle Huppert, Elle
Daha önce Siyah KuÄŸu ile Oscar kazanan Natalie Portman bu yÄ±l da heykelciÄŸin en güçlü adaylarÄ±ndan biri.
En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Oyuncu:
Viola Davis, Fences
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
En iyi film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester by the Sea
Moonlight
En iyi erkek oyuncu
Casey Affleck, "Manchester by the Sea"
Denzel Washington, "Fences"
Ryan Gosling, "La La Land"
Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"
Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"
En Ä°yi Sinematografi:
Arrival
La La Land
Lion
Moonlight
Silence
En Ä°yi Belgesel:
Fire at Sea
I am Not Your Negro
Life Animated
OJ: Made in America
En Ä°yi Kostüm:
Allied
Fantastic Beeast and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En Ä°yi Ses Kurgusu:
Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En Ä°yi Ses MiksajÄ±:
Arrival
Hacksaw Ridge
La la Land
Rogue One- A Star Wars Story
13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi
En Ä°yi KÄ±sa Belgesel:
Extremis
4.1 Miles
Joe's Violin
Vatabi: My Homeland
The White Helmets
En Ä°yi Makyaj ve Saç TasarÄ±mÄ±:
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
Suicide Squad