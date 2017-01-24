89. Oscar Ã–dÃ¼lleri adaylarÄ± belli oldu

6 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek 89. Oscar Ã–dÃ¼lleri'nin adaylarÄ± belli oldu

YönetmenliÄŸini damien Chazelle'in yaptÄ±ÄŸÄ± film Titanik ve All About Eve ile birlikte en çok dalda Oscar adayÄ± olan filmler arasÄ±nda yerini aldÄ±.

Sinema ve Sahne SanatlarÄ± Akademisi'nin belirlediÄŸi adaylar ÅŸöyle:

En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu:

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, Arrival

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

Daha önce Siyah KuÄŸu ile Oscar kazanan Natalie Portman bu yÄ±l da heykelciÄŸin en güçlü adaylarÄ±ndan biri.

En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Oyuncu:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

En iyi film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

En iyi erkek oyuncu

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Denzel Washington, "Fences"

Ryan Gosling, "La La Land"

Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"

Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"

En Ä°yi Sinematografi:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

En Ä°yi Belgesel:

Fire at Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

OJ: Made in America

En Ä°yi Kostüm:

Allied

Fantastic Beeast and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En Ä°yi Ses Kurgusu:

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

En Ä°yi Ses MiksajÄ±:

Arrival

Hacksaw Ridge

La la Land

Rogue One- A Star Wars Story

13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi

En Ä°yi KÄ±sa Belgesel:

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Vatabi: My Homeland

The White Helmets

En Ä°yi Makyaj ve Saç TasarÄ±mÄ±:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad