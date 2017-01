2017 Oscar adaylarÄ±na La La Land ÅŸoku

2017 Oscar törenine La La Land 14 dalda Oscar'a aday gösterildi.

26 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar'larına aday olan isimler belli oldu. Müzikal film La La Land 14 dalda Oscar'a aday gösterildi.Oscar'ın habercisi olarak bilinen Altın Küre Ödüllerinde 7 dalda da ödülleri toplayan "La La Land" adlı müzikal film Oscar'ın da yıldızı olacağının sinyalini verdi. 14 dalda Oscar adayı olan film bir rekora imza attı. İşte Oscar Akademisi'nin açıkladığı 2017 Oscar adayı oyuncular ve filmler;

EN İYİ YABANCI FİLM

Land of Mine- Danimarka

A Man Called Owe- İsveç

The Salesman-İran

Tanna - Avustralya

Tnoi Erdman-Almanya

EN İYİ YÖNETMEN

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

EN İYİ KADIN OYUNCU

Emma Stone

sabelle Huppert

Ruth Negga

Natalie Portman

Meryl Streep

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washingotn, Fences

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Dev Patel, Lion

Lucas Hedges ,Manchester by the Sea

EN İYİ ANİMASYON

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Deepwater Horizon

Doctor Strange The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

EN İYİ SAÇ & MAKYAJ

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

"Audition (The Fools Who Dream)," La La Land

"Can't Stop the Feeling," Trolls

"City of Stars," La La Land

"The Empty Chair," Jim: The James Foley Story

"How Far I'll Go," Moana

.