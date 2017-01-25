La La Land filmi Oscar Ã¶dÃ¼llerinde rekor kÄ±rdÄ±

89. Oscar Ã¶dÃ¼llerinin adaylar belli oldu. BuyÄ±l La La Land adlÄ± mÃ¼zikal film 14 dalda aday olarak rekor kÄ±rdÄ±

Bu yÄ±l 89. kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri (Oscar) için müzikal film "La La Land", en iyi film, en iyi erkek ve kadÄ±n oyuncu, en iyi yönetmen kategorilerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 dalda aday gösterilerek bu alandaki rekora ortak oldu.

Daha önce "Titanic" ve "All About Eve" (Perde açÄ±lÄ±yor) filmleri de 14'er dalda Oscar'a aday gösterilmiÅŸlerdi.

Oscar'Ä±n habercisi olarak kabul edilen AltÄ±n Küre'de "La La Land" en iyi müzikal komedinin de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 dalda ödül kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ünlü Oyuncu Mel Gibson, en iyi yönetmen adayÄ±

26 Åžubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulcak ödüller için en iyi film adaylarÄ±: "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "La La Land", "Lion", "Manchester By the Sea" ve "Moonlight".

En iyi erkek oyuncu adaylarÄ±: Casey Afflec, (Manchester By the Sea), Andrew Garfield, (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic), Denzel Washington, (Fences).

En iyi kadÄ±n oyuncu adaylarÄ±: Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).

En iyi yardÄ±mcÄ± erkek oyuncu adaylarÄ±: Mahershala Ali (Moonlight), Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester By the Sea), Dev Patel (Lion), Michael Shannon (Nocturnal Animals).

En iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu adaylarÄ±: Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures) Michelle Williams (Manchester By the Sea).

En iyi yönetmen adaylarÄ±: Denis Villeneuve (Arrival), Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Damien Chazelle (La La Land), Barry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea).