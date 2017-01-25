Survivor 2017'ye veda eden ilk isim kim oldu

DÃ¼n akÅŸam ilk eleme heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Survivor 2017'de halktan en az oyu alan Fulya, hayallerine veda etti.

Her bölümü heyecan fÄ±rtÄ±nasÄ± estiren Survivor 2017'de dün akÅŸam eleme heyecanÄ± yaÅŸandÄ±. DokunulmazlÄ±k oyunlarÄ±nÄ± kaybeden Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan bir kiÅŸi adaya veda etti.Survivor, 2017 sezonuna hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±. Reytinglerde zirveye oturan yarÄ±ÅŸmada dün akÅŸam ilk eleme yaÅŸandÄ±. Art arda iki dokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan bir kiÅŸi adaya veda etti. Bu isim haktan en az oyu alan Fulya oldu. Fulya giderken takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na ateÅŸ püskürerek "HakkÄ±mÄ± helal etmiyorum" dedi.

3 Ä°SÄ°M YARIÅžMAYA KATILDI

Geçen bölümde Acun IlÄ±calÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan üç ismin Survivor 2017'ye katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Dünkü oylamanÄ±n ardÄ±ndan Sadin BakÄ±r, AnÄ±l Karakurt ve Fatih Hürkan Survivor 2017'e dahil oldu.

ÖDÜL OYUNUNU ÜNLÜLER KAZANDI

Sruvivor 2017'nin son bölümünde elemeden önce Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununa çÄ±ktÄ±. BalÄ±k avlama seti için kÄ±yasÄ±ya mücadele veren iki takÄ±mdan gülen taraf Ünlüler oldu. Kaybeden takÄ±m ise hüzne boÄŸuldu. Gönüllüler kendi adalarÄ±nda büyük bir yüzleÅŸme yaÅŸadÄ±.

VOKAN KAZAYI UCUZ ATLATTI

Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Volkan ödül oyunu esnasÄ±nda kafasÄ±nÄ± tahtaya çarptÄ±. Volkan bu olayÄ±n ardÄ±ndan kanlar içersinde kaldÄ±. Hemen doktor müdahalesi yapÄ±lan yarÄ±ÅŸmacÄ± daha sonra oyuna tekrar katÄ±ldÄ±.

Ä°LHAN MANSIZ Ä°LE SEDAT BÄ°RBÄ°RÄ°NE GÄ°RÄ°YORDU

Ödül oyunu esnasÄ±nda Ünlüler takÄ±mÄ±nda kriz yaÅŸandÄ±. Oyuncu seçiminde Ä°lhan MansÄ±z ve ÇÄ±lgÄ±n Sedat tartÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kili yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± araya giren arkadaÅŸlarÄ± sakinleÅŸtirdi.