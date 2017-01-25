Ana Sayfa | MEDYA 25/01/2017 22:26

O dizinin fragmanÄ± Kurtlar Vadisi'ni hatÄ±rlattÄ±


"Ä°simsizler" dizisinin fragmanÄ± Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine benzedi.

'Ä°simsizler' adlÄ± dizinin çok yakÄ±nda Kanal D ekranlarÄ±nda olacaÄŸÄ± duyurulurken, fragman müziÄŸi ve kullanÄ±lan görseller, 'Kurtlar Vadisi' tadÄ±ndaydÄ±.TanÄ±tÄ±m videosunda oyuncularÄ±n isimlerine ve görüntülerine yer verilmemesi dikkat çekti. Barakuda Film & Es Film; Ahmet KayÄ±mtu, Yusuf Esenkal, Serdar ÖÄŸretici'nin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸi, Osman Kaya'nÄ±n yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Kanal D'nin iddialÄ± projesi Ä°simsizler'in senaryosu ise Mustafa Burak DoÄŸru, Serkan Birlik, Ayça Mutlugöl ve Hale Çalap'a emanet.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Survivor 2017'ye veda eden ilk isim kim oldu

DÃ¼n akÅŸam ilk eleme heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Survivor 2017'de halktan en az oyu alan Fulya, hayallerine veda etti.

La La Land

La La Land filmi Oscar Ã¶dÃ¼llerinde rekor kÄ±rdÄ±

89. Oscar Ã¶dÃ¼llerinin adaylar belli oldu. BuyÄ±l La La Land adlÄ± mÃ¼zikal film 14 dalda aday olarak rekor kÄ±rdÄ±


2017 Oscar adaylarÄ±na La La Land ÅŸoku

2017 Oscar tÃ¶renine La La Land 14 dalda Oscar'a aday gÃ¶sterildi.