O dizinin fragmanÄ± Kurtlar Vadisi'ni hatÄ±rlattÄ±

"Ä°simsizler" dizisinin fragmanÄ± Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine benzedi.

'Ä°simsizler' adlÄ± dizinin çok yakÄ±nda Kanal D ekranlarÄ±nda olacaÄŸÄ± duyurulurken, fragman müziÄŸi ve kullanÄ±lan görseller, 'Kurtlar Vadisi' tadÄ±ndaydÄ±.TanÄ±tÄ±m videosunda oyuncularÄ±n isimlerine ve görüntülerine yer verilmemesi dikkat çekti. Barakuda Film & Es Film; Ahmet KayÄ±mtu, Yusuf Esenkal, Serdar ÖÄŸretici'nin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸi, Osman Kaya'nÄ±n yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Kanal D'nin iddialÄ± projesi Ä°simsizler'in senaryosu ise Mustafa Burak DoÄŸru, Serkan Birlik, Ayça Mutlugöl ve Hale Çalap'a emanet.