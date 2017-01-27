Ana Sayfa | MEDYA 27/01/2017 12:40

Acun IlÄ±calÄ± O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sunmayacak mÄ±


Acun IlÄ±calÄ±, Survivor'Ä±n baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine O Ses TÃ¼rkiye'nin sunuculuÄŸunu Jess Molho'ya devretti.

O Ses Türkiye'nin dün akÅŸam yayÄ±nlanan bölümünde büyük bir sürpriz yaÅŸandÄ±. ProgramÄ± izleyen herkes Acun IlÄ±calÄ±'yÄ± beklerken programÄ± sunmak için Jess Molho sahneye çÄ±ktÄ±. Jess'i görenler ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemediler. Herkesin ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören jess bir açÄ±klama yaptÄ± ve O Ses Türkiye yarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ± kendisinin sunacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Jess seyircilerin ve jüri üyelerinin tepkisini ölçmek için "yoksa memnun olmadÄ±nÄ±z mÄ±" diye sordu.

"ÇEKÄ°MLERE KATILAMAYACAK"

Jess açÄ±klamalarÄ±na devam ederek "BildiÄŸiniz gibi 21 Ocak Cumartesi gününden itibaren Survivor 2017 baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Acun IlÄ±calÄ± vaktinin büyük bölümünü Dominik'te survivor çekimlerinde geçirdiÄŸi için artÄ±k O Ses Türkiye çekimlerine katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸtir. Buradan programÄ± izleyenlere sayÄ±n Acun Bey'in de selamÄ± var ben de buradan kendisine selam yolluyorum" dedi.

JÜRÄ°'NÄ°N Ä°LK TEPKÄ°SÄ° NE OLDU?

Jüri üyeleri biran ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸasa da Jess'in O Ses Türkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sunmasÄ±nÄ±n sürpriz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. Jess daha önce de O Ses Çocuklar yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sunmuÅŸ ve baÅŸarÄ±lÄ± sunuÅŸ ÅŸekli ile de izleyenlerden tam not almÄ±ÅŸtÄ±.

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