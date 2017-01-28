Survivor 2017 GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmacÄ±lar hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± bilgiler

Survivor 2017 tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ederken, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yer alan yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n gerÃ§ek hayatta neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak edenler iÃ§in bilgi topladÄ±k. Ä°ÅŸte gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yer alan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar

ERDÄ° ÜNVER

TV 8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan, Göz6 yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan Erdi Ünver, bu yarÄ±ÅŸtan erkek takÄ±mÄ±nÄ±n ÅŸampiyonu olarak ayrÄ±larak Survivor'a gitmeye hak kazandÄ±. Ünver, Göz6 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ani çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± ve kendine olan özgüvenini her fÄ±rsatta dile getirmesi nedeniyle geçtiÄŸimiz sezonki yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan Semih Öztürk'e benzetilmiÅŸti. Öztürk ise "Åžans Erdi'yle olsun" olsun diyerek Ünver'e destek oldu. 1988 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da doÄŸan Ünver, aslen KÄ±rklarelilidir. HayatÄ± BayrampaÅŸa semtinde geçen Ünver, her fÄ±rsatta semtine sevgisini dile getiriyor. Ünver, lise eÄŸitimini ise BayrampaÅŸa semtinde bulunan Sabit Büyükbayrak Lisesi'nde tamamlayarak mezun oldu. Ünver'e Göz6 yarÄ±ÅŸmasÄ± süresince baÅŸta KasÄ±mpaÅŸa gibi farklÄ± semtlerden de destek gelmiÅŸti. Ünver ise 'Semtlerin efendisi, efendilerin semti KasÄ±mpaÅŸa'ya çok teÅŸekkürler' sözleriyle bu desteÄŸe karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Gümrük komisyonculuÄŸu ve amatör olarak futbolculuk yapan Ünver, en büyük hayalini ise futbolcu menajeri olmak olarak açÄ±kladÄ±.

DENÄ°SA

Gerçek adÄ± Deniz Gültekin'dir. 19 yaÅŸÄ±ndaki Denisa Ä°zmirlidir.'Türkiye Bikini üçüncüsü' ve kiÅŸisel antrenördür.

VOLKAN ÇETÄ°NKAYA

"Survivor'da emir komuta bende" diyerek yeri göÄŸü inleten, beden eÄŸitimi öÄŸretmeni olan Volkan Çetinkaya, ayrÄ±ca TSK Ordu Milli takÄ±m sporcusu. Eski TSK personeli olan Çetinkaya, yüzme ve atletizm antrenörlüÄŸü de yapmaktadÄ±r. Gönüllüler yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Volkan Çetinkaya'nÄ±n sporcu bir kimliÄŸinin olduÄŸu ve vücut sporlarÄ±yla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Çetinkaya, Ordu Milli TakÄ±m kaptanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Sonra da abisi ile beraber Ankara'da Grup Rekos BESYO HazÄ±rlÄ±k Kursu iÅŸine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

ESER WEST

AksanÄ± ve sempatik tavÄ±rlarÄ±yla dikkat çeken Eser West, 1990 yÄ±lÄ±nda New York'ta dünyaya geldi.AsÄ±l mesleÄŸi öÄŸretmenlik olan Eser West ABD'den Türkiye'ye gelmesinin ardÄ±ndan Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan KÄ±smetse Olur adlÄ± evlilik programÄ±na katÄ±ldÄ±. 1.75 boyunda olan damat adayÄ± 80 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na sahip Eser West yarÄ±ÅŸmada Cansel Çördük ile aÅŸk yaÅŸadÄ±, ancak çift birinci olmalarÄ±na raÄŸmen ödülü kabul etmedi ve evlenmek yerine ödülü diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±lara devretti. La Guardia Communitiy College Üniversitesi'nde eÄŸitim hayatÄ±nÄ± tamamlayan Eser West bir süre önce Hande Yener'in klibinde yer aldÄ±.

BERNA KEKLÄ°KLER

27 yaÅŸÄ±nda olan Berna Keklikler, Almanya'da doÄŸdu. Ä°stanbul'da kardeÅŸiyle birlikte hayatÄ±nÄ± sürdüren ve Almanya'da düzenlenen Miss Turkuaz Germany YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ± kazanan yarÄ±ÅŸmacÄ±, ekonomi alanÄ±nda eÄŸitim gördü. Fitness, crunch ve yüzme sporlarÄ±yla ilgileniyor. AynÄ± zamanda oyunculuk ve modellik ile uÄŸraÅŸÄ±yor.Sinemaya düÅŸkün bir insan olduÄŸunu ifade eden Berna Keklikler, baÅŸta bale, buz pateni, yüzme, voleybol olmak üzere pek çok spor dalÄ± ile ilgilendiÄŸini ve haftanÄ±n her günü mutlaka spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. TanÄ±tÄ±m bölümünde iddiasÄ±nÄ± “Yapamaz dediler, ÅŸampiyon oldum. Survivor ÅŸimdi sÄ±ra sende!” sözleriyle ortaya koydu.

GÖKHAN GÖZÜKAN

Survivor Gökhan Gözükan 34 yaÅŸÄ±nda, 1.92 boyunda ve 86 kilodur. Seda Ä°nci ile niÅŸanlÄ±dÄ±r. Boks ile yakÄ±ndan ilgilenen Gökhan Gözükan, vücut geliÅŸtirme ile de ilgileniyor.

ELÄ°F ÅžADOÄžLU

Elif ÅžadoÄŸlu 1992 doÄŸumludur. AtaÅŸehir Let's Club'da spor ve yaÅŸam merkezi alanÄ±nda Fitness EÄŸitmenliÄŸi yapmaktadÄ±r.Elif ÅžadoÄŸlu, 2014 TVG ve Fitness ÅŸampiyonasÄ±nda Avrupa Vücut GeliÅŸtirme Fitness ÅŸampiyonu oldu.

FULYA ÅžAHÄ°N

30 Ekim 1991 tarihinde Ä°stanbul'da dünyaya gelen Fulya Åžahin, Trakya Üniversitesi Beden EÄŸitim ve Spor Yüksek Okulu'nda (BESYO) eÄŸitimini gerçekleÅŸtirdi. Futbol antrenörlüÄŸü, hentbol kaleciliÄŸi ve atletizm gibi alanlarda kendisini yetkin olarak tanÄ±mlayan Åžahin, Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan iddialÄ± isimlerden birisi olduÄŸunu ifade ediyordu. Maalesef ilk haftadan elendi.Åžahin, daha önce THY'de hostes olarak da çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ.

OGEDAY GÄ°RÄ°ÅžKEN

1.84 boyunda ve 80 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki Ogeday, kürek milli takÄ±mÄ±nda ülkemizi temsil etmektedir.Dünya gençler kürek ÅŸampiyonu olarak tanÄ±nÄ±yor.

BURÇAK TUNCER

Burçak Tuncer 6 Nisan 1992 doÄŸumludur. Survivor 2017'nin Gönüllüler takÄ±mÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmacÄ± Burçak Tuncer Ä°zmir KarÅŸÄ±yaka doÄŸumludur. Survivor Burçak Tuncer, ilkokul ve lise eÄŸitimini Ä°zmir Tevfik Fikret Lisesi'nde okumuÅŸtur. Burçak Tuncer üniversite eÄŸitimini de Ä°zmir Ekonomi Üniversitesi MimarlÄ±k bölümünde okumuÅŸtur. Burçak Tuncer, eÄŸitim hayatÄ± boyunca birçok sanat dalÄ±yla ilgilenmiÅŸtir. YeteneÄŸi doÄŸrultusunda devam eden Burçak Tuncer, resim dalÄ±nda birincilik ödülleri kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Tüm bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Burçak Tuncer, kiÅŸisel resim sergisini ÇeÅŸme Sanat Galerisi'nde açtÄ±.

TUÄžÇE MELÄ°S DEMÄ°R

TuÄŸçe Melis Demir 1994 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de doÄŸmuÅŸtur. EÄŸitimini Ä°zmir'de tamamlayan TuÄŸçe Melis Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuÅŸtur. TuÄŸçe Melis Demir eÄŸitim hayatÄ±nÄ±n yanÄ±nda sporla da ilgilenmektedir. Ana spor dalÄ± ise buz hokeyidir. ODTÜ buz hokeyi takÄ±mÄ±nda oynayan TuÄŸçe Melis Demir ayrÄ±ca milli takÄ±m buz hokeyi oyuncusudur.