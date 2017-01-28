Ana Sayfa | MEDYA 28/01/2017 13:25

Sosyal medyanÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Nusret'e Beyaz'dan gÃ¶nderme


Son gÃ¼nlerde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan isim Nusret iÃ§in Beyaz "Kasap Fikret" adlÄ± bir skeÃ§ Ã§ekti. Nusret'in meÅŸhur "tuzlama", "tokatlama", "karanfil takma" hareketlerini yapan Beyaz programÄ±nÄ± izleyenleri kahkahaya boÄŸdu.

Dün akÅŸam yayÄ±nlanan Beyaz Show'da, "Kasap Fikret" skeci ile BeyazÄ±t Öztürk, Nusret'e "eski çÄ±rak" yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± yapan Kasap Fikret'e can verdi. Nusret'in meÅŸhur "tuzlama", "tokatlama", "karanfil takma" hareketlerini yaptÄ±. Özellikle sosyal medyada meÅŸhur olan tuz atma hareketi için doÄŸru açÄ±yÄ± verdi. Programda yayÄ±nlanan görüntüler internette fazlasÄ±yla paylaÅŸÄ±ldÄ±. Geçen haftalarda Nusret'in yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±m dünya çapÄ±nda ses getirmiÅŸti. Milyonlarca kez izlenen videosunun ardÄ±ndan, spor kulüplerinden dünya yÄ±ldÄ±zÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±lara konu olan Nusret, dev ÅŸirketlerin viral reklamlarÄ±nda bile kullanÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. YabancÄ± sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde ise bu trend'in ismine 'Salt Bae' denilmiÅŸti.

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