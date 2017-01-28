Ana Sayfa | MEDYA 28/01/2017 13:40

Trump o kanalÄ±n Bizi izliyorsan Ä±ÅŸÄ±klarÄ± yak sÃ¶ndÃ¼r Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uydu


Fox News kanalÄ±nda yapÄ±lan bir programda ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'a "Bizi izliyorsan Ä±ÅŸÄ±klarÄ± yak sÃ¶ndÃ¼r" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan sunuculara baÅŸkandan cevap gecikmedi.

ABD medyasÄ±nÄ±n yeni baÅŸkanlarÄ± Trump'a yoÄŸun ilgisi devam ediyor. Fox News kanalÄ±nda yayÄ±nlanan bir porgramda, sunucular Trump'a seslenerek, "EÄŸer bizi izliyorsan, Ä±ÅŸÄ±klarÄ± yak söndür." çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundular. ÇaÄŸrÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Beyaz Saray'da bir odanÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±p söndüÄŸü görüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Sosyal medyanÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Nusret'e Beyaz'dan gÃ¶nderme

Son gÃ¼nlerde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan isim Nusret iÃ§in Beyaz "Kasap Fikret" adlÄ± bir skeÃ§ Ã§ekti. Nusret'in meÅŸhur "tuzlama", "tokatlama", "karanfil takma" hareketlerini yapan Beyaz programÄ±nÄ± izleyenleri kahkahaya boÄŸdu.


Survivor 2017 GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmacÄ±lar hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± bilgiler

Survivor 2017 tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ederken, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yer alan yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n gerÃ§ek hayatta neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak edenler iÃ§in bilgi topladÄ±k. Ä°ÅŸte gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yer alan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar


Acun IlÄ±calÄ± O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sunmayacak mÄ±

Acun IlÄ±calÄ±, Survivor'Ä±n baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine O Ses TÃ¼rkiye'nin sunuculuÄŸunu Jess Molho'ya devretti.