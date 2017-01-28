Trump o kanalÄ±n Bizi izliyorsan Ä±ÅŸÄ±klarÄ± yak sÃ¶ndÃ¼r Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uydu

Fox News kanalÄ±nda yapÄ±lan bir programda ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'a "Bizi izliyorsan Ä±ÅŸÄ±klarÄ± yak sÃ¶ndÃ¼r" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan sunuculara baÅŸkandan cevap gecikmedi.

ABD medyasÄ±nÄ±n yeni baÅŸkanlarÄ± Trump'a yoÄŸun ilgisi devam ediyor. Fox News kanalÄ±nda yayÄ±nlanan bir porgramda, sunucular Trump'a seslenerek, "EÄŸer bizi izliyorsan, Ä±ÅŸÄ±klarÄ± yak söndür." çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundular. ÇaÄŸrÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Beyaz Saray'da bir odanÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±p söndüÄŸü görüldü.