Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±na baÄŸlayan MÃ¼ge AnlÄ±'ya RTÃœK ceza kesti

Seri katil Atalay Filiz'i yakalama aÅŸamasÄ±nda insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± ile canlÄ± yayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapan sunucu MÃ¼ge AnlÄ±'ya RTÃœK ceza kesti

Sözcü gazetesinin haberine göre, yayÄ±ndan dolayÄ± kanala kesilen ceza miktarÄ±nÄ±n 1 milyon 320 bin lira olduÄŸu öÄŸrenildi. Bu da son dönemde RTÜK’ün bir programa kestiÄŸi en yüksek rakamlÄ± cezaya denk geliyor.

“YUNANÄ°STAN’A KAÇA GÖTÜRÜYORSUNUZ” DÄ°YE SORMUÅžTU

AnlÄ±, ATV'de sunduÄŸu “Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert” programÄ±nda insan kaçakçÄ±larÄ±na baÄŸlanarak, Atalay Filiz'in kaçÄ±rÄ±lmasÄ±na vesile olmayacaklarÄ±nÄ± açÄ±klayan insan kaçakçÄ±larÄ±nÄ± seyirciye alkÄ±ÅŸlatmÄ±ÅŸ, hatta insan kaçakçÄ±larÄ±na “Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz” ÅŸeklinde sorular bile yöneltmiÅŸti.

CHP'LÄ° ALTIOK ÅžÄ°KAYET ETTÄ°

CHP Ä°zmir Milletvekili Zeynep AltÄ±ok, Müge AnlÄ±'nÄ±n programÄ±nÄ± “Ä°nsan kaçakçÄ±larÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapÄ±p suç iÅŸledi” gerekçesiyle RTÜK'e ÅŸikayet etti. RTÜK, oy çokluÄŸuyla programa ceza kesti. Müge AnlÄ±, Atalay Filiz'i iÅŸlediÄŸi 3 Haziran'daki programÄ±nda Ä°zmir'de göçmenleri Avrupa'ya kaçÄ±ran insan kaçakçÄ±larÄ±yla canlÄ± baÄŸlantÄ± kurdu. AnlÄ± ile insan kaçakçÄ±sÄ± arasÄ±nda ÅŸu diyalog geçti:

AnlÄ±: Siz yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na birilerini götürüyorsunuz anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla.

A: YardÄ±mcÄ± oluyoruz diyelim

AnlÄ±: Tamam öyle diyelim. Bari can yeleklerini takÄ±n.

A: Müge abla, bir ÅŸey söyleyebilir miyim? Åžimdi Ä°zmir'de Basmane 1, ÇeÅŸme 2, KuÅŸadasÄ± 3. Bu 3 yerde bu iÅŸlerin organizasyonu yapÄ±lÄ±r. Ve biz, hepimiz birbirimizi tanÄ±rÄ±z. Bu kiÅŸinin (Atalay Filiz) görüntüleri ÅŸu anda bütün illegal kesimde dolaÅŸÄ±yor. Yani vatandaÅŸtan önce birimiz görse hemen müdahale yapÄ±lÄ±r.

AnlÄ±: Valla harikasÄ±nÄ±z ne diyeyim. Yani çok teÅŸekkür ediyorum. Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸ ayrÄ± bir konu bu ayrÄ± bir konu.

AnlÄ±: Bir ÅŸey daha sorabilir miyim? Yunanistan'a geçmek kaç liraydÄ±?

A: Botla 600-700 dolardÄ± düÅŸtü.