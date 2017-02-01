MÃ¼ge AnlÄ± RTÃœK'ten aldÄ±ÄŸÄ± cezayla ilgili bakÄ±n ne dedi

Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±yla canlÄ± yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma gerekÃ§esiyle RTÃœK tarafÄ±ndan cezaya Ã§aptÄ±rÄ±lan MÃ¼ge AnlÄ± konuyla ilgili ilk kez konuÅŸtu

RTÜK, tüm Türkiye'de seri katil Atalay Filiz aranÄ±rken, 3 Haziran da insan kaçakçÄ±larÄ± 'Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert'e canlÄ± telefon baÄŸlantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi diye programa 1 milyon 320 bin lira para cezasÄ± kesti. AnlÄ±, dünkü programÄ±nda ceza ile ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: "Ben orada aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z cezanÄ±n doÄŸru olduÄŸuna inanmÄ±yorum. Zaten öyle düÅŸünseydim o konuÅŸmayÄ± yapmazdÄ±m. Yine olsa yine aynÄ± ÅŸekilde davranÄ±rÄ±m. Ben bir gazeteciyim. Benim için önemli olan baÄŸcÄ±yÄ± dövmek deÄŸil, üzüm yemek, biz üzüm yemek derdindeylz. Katilimizi bulmanÄ±n, kaybÄ±mÄ±zÄ± bulmanÄ±n derdindeyiz." Bu ceza son dönemde RTÜK'ün bir programa kestiÄŸi en yüksek cezaya denk geliyor.