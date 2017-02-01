Ana Sayfa | MEDYA 01/02/2017 08:55

MÃ¼ge AnlÄ± RTÃœK'ten aldÄ±ÄŸÄ± cezayla ilgili bakÄ±n ne dedi

mÃ¼ge anlÄ±

Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±yla canlÄ± yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma gerekÃ§esiyle RTÃœK tarafÄ±ndan cezaya Ã§aptÄ±rÄ±lan MÃ¼ge AnlÄ± konuyla ilgili ilk kez konuÅŸtu

RTÜK, tüm Türkiye'de seri katil Atalay Filiz aranÄ±rken, 3 Haziran da insan kaçakçÄ±larÄ± 'Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert'e canlÄ± telefon baÄŸlantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi diye programa 1 milyon 320 bin lira para cezasÄ± kesti. AnlÄ±, dünkü programÄ±nda ceza ile ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: "Ben orada aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z cezanÄ±n doÄŸru olduÄŸuna inanmÄ±yorum. Zaten öyle düÅŸünseydim o konuÅŸmayÄ± yapmazdÄ±m. Yine olsa yine aynÄ± ÅŸekilde davranÄ±rÄ±m. Ben bir gazeteciyim. Benim için önemli olan baÄŸcÄ±yÄ± dövmek deÄŸil, üzüm yemek, biz üzüm yemek derdindeylz. Katilimizi bulmanÄ±n, kaybÄ±mÄ±zÄ± bulmanÄ±n derdindeyiz." Bu ceza son dönemde RTÜK'ün bir programa kestiÄŸi en yüksek cezaya denk geliyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Abdi Ä°pekÃ§i

Gazeteci Abdi Ä°pekÃ§i vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda anÄ±lacak

Milliyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Abdi Ä°pekÃ§i vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼n anÄ±lacak


Hanife Serkan'Ä±n kollarÄ±nda

Zuhal Topal'Ä±n izdivaÃ§ programÄ±nda eÅŸ arayan Hanife, nihayet istediÄŸine kavuÅŸtu. A

MÃ¼ge AnlÄ±

Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±na baÄŸlayan MÃ¼ge AnlÄ±'ya RTÃœK ceza kesti

Seri katil Atalay Filiz'i yakalama aÅŸamasÄ±nda insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± ile canlÄ± yayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapan sunucu MÃ¼ge AnlÄ±'ya RTÃœK ceza kesti