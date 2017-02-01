Gazeteci Abdi Ä°pekÃ§i vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda anÄ±lacak

Milliyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Abdi Ä°pekÃ§i vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼n anÄ±lacak

Gazeteci Abdi Ä°pekçi için 38. vefat yÄ±l dÖnümü nedeniyle saat 11.00'da Zincirlikuyu'daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma töreni düzenlenecek.

ABDÄ° Ä°PEKÇÄ° KÄ°MDÄ°R?

Ä°lköÄŸrenimini gördükten sonra Galatasaray Lisesini bitirdi. Sonra bir müddet Hukuk Fakültesine devam etti. Yeni Sabah, Yeni Ä°stanbul ve Ä°stanbul Ekspres Gazetesi gibi çeÅŸitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazÄ± iÅŸleri müdürü olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. Ali Naci Karacan’Ä±n çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± Milliyet Gazetesinin yazÄ± iÅŸleri müdürü (1954), bir süre sonra da genel yayÄ±n müdürü oldu. 1961 senesinden öldürüldüÄŸü 1 Åžubat 1979 tarihine kadar aynÄ± gazetenin baÅŸyazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yürüten Abdi Ä°pekçi, Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±, Türkiye BasÄ±n Enstitüsü BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul Gazeteciler Cemiyeti ve UluslararasÄ± BasÄ±n Enstitüsünün ikinci baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, BasÄ±n Åžeref DivanÄ± genel sekreterliÄŸi gibi vazifelerde bulundu. YazÄ±larÄ±nda AtatürkçülüÄŸü, barÄ±ÅŸÄ±, düÅŸünce özgürlüÄŸünü, ülkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve bütünlüÄŸünü savundu.

Ä°pekçi, 1 Åžubat 1979 gecesi Ä°stanbul Maçka’daki evinin yakÄ±nlarÄ±nda arabasÄ±nda iken Mehmet Ali AÄŸca tarafÄ±ndan öldürüldü. Mehmet Ali AÄŸca, Ä°pekçi suikastinden idamla yargÄ±lanÄ±rken 1979 yÄ±lÄ±nda ülkenin en iyi korunan askeri cezaevlerinden biri olan Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaçÄ±rÄ±ldÄ±.

13 MayÄ±s 1981’de bu kez Papa II. Jean Paul’e suikast düzenleyen Mehmet Ali AÄŸca 22 Mart 1986’da Ä°talya’da ömür boyu hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. 13 Haziran 2000’de ise dönemin Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Carlo Azeglio Ciampi’nin affÄ±nÄ± onaylamasÄ±yla Türkiye’ye iade edildi. Sadece gasp suçundan Türkiye’ye iadesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan Mehmet Ali AÄŸca’nÄ±n Abdi Ä°pekçi cinayetinden tekrar yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Mehmet Ali AÄŸca’nÄ±n iadesinin ardÄ±ndan Ä°pekçi cinayetinden aldÄ±ÄŸÄ± ölüm cezasÄ± 1991 yÄ±lÄ±nda yürürlüÄŸe konulan Ä°nfaz YasasÄ± gereÄŸi 10 yÄ±l hapse çevrilmiÅŸti. Mehmet Ali AÄŸca daha sonra 12 Ocak 2006 tarihinde serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n itirazÄ± üzerine, YargÄ±tay tahliye kararÄ±nÄ± oybirliÄŸiyle bozdu, Mehmet Ali AÄŸca 20 Ocak 2006 tarihinde tekrar tutuklanÄ±p Kartal H Tipi Cezaevi'ne konuldu. 18 Ocak 2010 tarihinde cezasÄ±nÄ± tamamlayan AÄŸca hapisten çÄ±ktÄ±. Katil AÄŸca son olarak dün Alaattin ÇakÄ±cÄ±’yÄ± cezaevinde ziyaret etmesiyle gündeme geldi.