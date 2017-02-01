Ana Sayfa | MEDYA 01/02/2017 17:59

Gazeteci Bekir CoÅŸkun ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Bekir CoÅŸkun

KÃ¶ÅŸesinde yazdÄ±ÄŸÄ± "Evet -HayÄ±r" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ± nedeniyle Gazeteci Bekir CoÅŸkun hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada "Sözcü Gazetesi'nin 31 Ocak 2017 tarihli nüshasÄ±nÄ±n 2. SayfasÄ±nda Bekir CoÅŸkun'un 'Evet -HayÄ±r" baÅŸlÄ±klÄ± köÅŸe yazÄ±sÄ± içeriÄŸindeki hususlara iliÅŸkin olarak; "Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216 / 1-2-3 uyarÄ±nca 'HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama' suçu kapsamÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verildi.

 
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