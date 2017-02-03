GeÃ§en yÄ±lÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±ndan Erdi iÃ§in flaÅŸ sÃ¶zler

GÃ¶z6 adlÄ± yarÄ±ÅŸmayÄ± kazanÄ±p Survivor'da yarÄ±ÅŸma hakkÄ± kazanan Erdi iÃ§in geÃ§en yÄ±lÄ±n gÃ¶zde yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Damla Can ilginÃ§ bir yorumda bulundu

'Survivor 2016'da finale kalan Damla Can, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programÄ±na konuk oldu.

DAMLA CAN

"ERDÄ°'DE BÄ°R ÅžEY GÖREMÄ°YORUM"

Gönüllüler takÄ±mÄ±nda mücadele eden Erdi Ünver hakkÄ±ndaki görüÅŸleri sorulan Damla Can, "Erdi için çok saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸeyler düÅŸünemiyorum. 'HalkÄ±n içinden geldi' ÅŸeklindeki yorumlar artÄ±k çok kliÅŸe geliyor. Sonuçta hepimiz halkÄ±n içinden geliyoruz. Herkesin bir ailesi var, doÄŸduÄŸu büyüdüÄŸü bir semt var. Performansa baktÄ±ÄŸÄ±m zaman da Erdi'de bir ÅŸey göremiyorum. Belki kilo verdikten sonra hÄ±zlanabilir" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°lk hafta takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ismini yazmasÄ± sonucu elenme adayÄ± olan Erdi, SMS oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yarÄ±ÅŸmaya devam etti.