Survivor 2017'nin yarÄ±ÅŸmacÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± taklitle rezil rÃ¼sva oldu

Survivor 2017 GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Erdi, geÃ§en sezon olay yaratan Semih'i taklit eden tavÄ±rlarda bulunmasÄ± gÃ¼lÃ¼nÃ§ karÅŸÄ±landÄ±.

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi geçen yÄ±l Semih, 7 takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ± teker teker oburluk, kibir, tembellik, kÄ±skançlÄ±k gibi 7 kelimeyle tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Erdi'de Semih'i taklit edercesine arkadaÅŸlarÄ±nÄ± tek kelimeyle tanÄ±mlamak istedi. Erdi; "Bir kemikleÅŸme var ki ilerleyen günler de bu adanÄ±n felaketi olacak; Gökhan: Sinsi, Elif: Kibir..." dedi ve ondan sonra sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± isimleri tek kelimeyle tanÄ±mlayamadÄ±. Semih'i taklit etmek isterken amiyane tabirle rezil oldu.