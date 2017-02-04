RÄ±za Baba kÄ±zÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rk televizyon tarihinin uzun sÃ¼redir devam eden dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta RÄ±za Baba'nÄ±n kÄ±zÄ± PÄ±nar'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sahneler bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Arka Sokaklar'da Sezgin, RÄ±za Baba'nÄ±n kÄ±zÄ±na pusu kurup öldürüyor.Ailesinin ölümüyle yÄ±kÄ±lan ve bir türlü toparlanamayan Sezgin, intikam ateÅŸiyle yanÄ±p tutuÅŸmaktadÄ±r. Sürekli, kÄ±zÄ±nÄ±n ölümünü düÅŸünerek intikam planlarÄ± yapan Sezgin, RÄ±za Baba'yÄ± can evinden vurmaya karar verir ve hedefindeki birey ise RÄ±za Baba'nÄ±n kÄ±zÄ± olan PÄ±nar'dÄ±r. Pusu kurup PÄ±nar'Ä± öldüren Sezgin, amacÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. RÄ±za Baba ise evladÄ±nÄ± kaybetmenin acÄ±sÄ±yla neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor.