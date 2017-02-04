Ana Sayfa | MEDYA 04/02/2017 11:07

RÄ±za Baba kÄ±zÄ±nÄ± kaybetti


TÃ¼rk televizyon tarihinin uzun sÃ¼redir devam eden dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta RÄ±za Baba'nÄ±n kÄ±zÄ± PÄ±nar'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sahneler bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Arka Sokaklar'da Sezgin, RÄ±za Baba'nÄ±n kÄ±zÄ±na pusu kurup öldürüyor.Ailesinin ölümüyle yÄ±kÄ±lan ve bir türlü toparlanamayan Sezgin, intikam ateÅŸiyle yanÄ±p tutuÅŸmaktadÄ±r. Sürekli, kÄ±zÄ±nÄ±n ölümünü düÅŸünerek intikam planlarÄ± yapan Sezgin, RÄ±za Baba'yÄ± can evinden vurmaya karar verir ve hedefindeki birey ise RÄ±za Baba'nÄ±n kÄ±zÄ± olan PÄ±nar'dÄ±r. Pusu kurup PÄ±nar'Ä± öldüren Sezgin, amacÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. RÄ±za Baba ise evladÄ±nÄ± kaybetmenin acÄ±sÄ±yla neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor.

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Survivor 2017'nin yarÄ±ÅŸmacÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± taklitle rezil rÃ¼sva oldu

Survivor 2017 GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Erdi, geÃ§en sezon olay yaratan Semih'i taklit eden tavÄ±rlarda bulunmasÄ± gÃ¼lÃ¼nÃ§ karÅŸÄ±landÄ±.

Survivor Erdi

GeÃ§en yÄ±lÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±ndan Erdi iÃ§in flaÅŸ sÃ¶zler

GÃ¶z6 adlÄ± yarÄ±ÅŸmayÄ± kazanÄ±p Survivor'da yarÄ±ÅŸma hakkÄ± kazanan Erdi iÃ§in geÃ§en yÄ±lÄ±n gÃ¶zde yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Damla Can ilginÃ§ bir yorumda bulundu

Bekir CoÅŸkun

Gazeteci Bekir CoÅŸkun ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme

KÃ¶ÅŸesinde yazdÄ±ÄŸÄ± "Evet -HayÄ±r" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ± nedeniyle Gazeteci Bekir CoÅŸkun hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±