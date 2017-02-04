DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'da sÃ¼rpriz ayrÄ±lÄ±k idam ediliyor

KÃ¼rÅŸat AlnÄ±aÃ§Ä±k, DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'dan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta yayÄ±nlanacak bÃ¶lÃ¼mde rol gereÄŸi idam edilerek ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

76. bölümde Ural ve Çolpan'Ä±n hainliÄŸi mahkeme kararÄ± ile kesinleÅŸti. Mahkemede Ural'Ä±n ölüm fermanÄ±nÄ±n verilmesinin ardÄ±ndan dizi sona erdi.

URAL ÖLECEK MÄ°?

76. bölüm fragmanÄ±nda yaÅŸanan sahneler ise büyük heyecan yarattÄ±. Åžimdi herkes aynÄ± soruyu soruyor. Ural ölecek mi?Ural layÄ±k olduÄŸu ÅŸekilde kafesli çadÄ±rda zincirle baÄŸlanmÄ±ÅŸ idamÄ±nÄ± beklemektedir. Vasilyus, Helena'yÄ± kandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r ve babasÄ±ndan kalan gücü artÄ±k kendi üzerine toplamÄ±ÅŸtÄ±r.Sadettin Köpek yine her zaman olduÄŸu gibi ErtuÄŸrul beyi durdurmak için planlar yapar. Ural artÄ±k idam olmak üzere, ne kadar engellenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lsa da ErtuÄŸrul idamÄ± gerçekleÅŸtirecek.Öte yandan Aliyar Bey, tabutun baÅŸÄ±nda ölen isim için gözyaÅŸÄ± döker. Ancak bu isim Ural deÄŸil. Ölen ismin Kutluca olduÄŸu sosyal medyada konuÅŸulanlar arasÄ±nda.

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul 76. bölüm fragmanÄ±nÄ± izlemek için;