Ana Sayfa | MEDYA 04/02/2017 12:08

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'da sÃ¼rpriz ayrÄ±lÄ±k idam ediliyor


KÃ¼rÅŸat AlnÄ±aÃ§Ä±k, DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'dan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta yayÄ±nlanacak bÃ¶lÃ¼mde rol gereÄŸi idam edilerek ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

76. bölümde Ural ve Çolpan'Ä±n hainliÄŸi mahkeme kararÄ± ile kesinleÅŸti. Mahkemede Ural'Ä±n ölüm fermanÄ±nÄ±n verilmesinin ardÄ±ndan dizi sona erdi.

URAL ÖLECEK MÄ°?

76. bölüm fragmanÄ±nda yaÅŸanan sahneler ise büyük heyecan yarattÄ±. Åžimdi herkes aynÄ± soruyu soruyor. Ural ölecek mi?Ural layÄ±k olduÄŸu ÅŸekilde kafesli çadÄ±rda zincirle baÄŸlanmÄ±ÅŸ idamÄ±nÄ± beklemektedir. Vasilyus, Helena'yÄ± kandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r ve babasÄ±ndan kalan gücü artÄ±k kendi üzerine toplamÄ±ÅŸtÄ±r.Sadettin Köpek yine her zaman olduÄŸu gibi ErtuÄŸrul beyi durdurmak için planlar yapar. Ural artÄ±k idam olmak üzere, ne kadar engellenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lsa da ErtuÄŸrul idamÄ± gerçekleÅŸtirecek.Öte yandan Aliyar Bey, tabutun baÅŸÄ±nda ölen isim için gözyaÅŸÄ± döker. Ancak bu isim Ural deÄŸil. Ölen ismin Kutluca olduÄŸu sosyal medyada konuÅŸulanlar arasÄ±nda.

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul 76. bölüm fragmanÄ±nÄ± izlemek için; 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


GiÅŸede fena tÃ¶kezledi zararÄ± 10 milyonu buldu

Vezir ParmaÄŸÄ± adlÄ± filmiyle giÅŸede istediÄŸini yakalayamayan Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, zararda olduÄŸunu sÃ¶yledi.


Nusret ile Di Caprio'nun fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada bakÄ±n ne hale geldi

Nusret'in Ã¼nlÃ¼ lokantasÄ±na giden Leonardo Di Caprio'nun sosyal medyadaki fotoÄŸrafÄ± capslere konu oldu.


RÄ±za Baba kÄ±zÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rk televizyon tarihinin uzun sÃ¼redir devam eden dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta RÄ±za Baba'nÄ±n kÄ±zÄ± PÄ±nar'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sahneler bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.