Ana Sayfa | MEDYA 04/02/2017 13:01

GiÅŸede fena tÃ¶kezledi zararÄ± 10 milyonu buldu


Vezir ParmaÄŸÄ± adlÄ± filmiyle giÅŸede istediÄŸini yakalayamayan Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, zararda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

25 Ocak çarÅŸamba günü itibariyle vizyona giren Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün son filmi Vezir ParmaÄŸÄ± giÅŸede beklediÄŸi ilgiyi göremedi.400 salonda gösterime giren film Box Office Türkiye verilerine göre sadece 401.791 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenirken toplamda 4.716.703 TL'lik hasÄ±lat elde etti.Fakat Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün yazÄ±p yönettiÄŸi, baÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ±, müziklerine de imza attÄ±ÄŸÄ± Vezir ParmaÄŸÄ± tam 14 milyon TL'ye mal olmuÅŸtu.

 

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