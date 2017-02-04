GiÅŸede fena tÃ¶kezledi zararÄ± 10 milyonu buldu

Vezir ParmaÄŸÄ± adlÄ± filmiyle giÅŸede istediÄŸini yakalayamayan Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, zararda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

25 Ocak çarÅŸamba günü itibariyle vizyona giren Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün son filmi Vezir ParmaÄŸÄ± giÅŸede beklediÄŸi ilgiyi göremedi.400 salonda gösterime giren film Box Office Türkiye verilerine göre sadece 401.791 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenirken toplamda 4.716.703 TL'lik hasÄ±lat elde etti.Fakat Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün yazÄ±p yönettiÄŸi, baÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ±, müziklerine de imza attÄ±ÄŸÄ± Vezir ParmaÄŸÄ± tam 14 milyon TL'ye mal olmuÅŸtu.