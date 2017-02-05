Ana Sayfa | MEDYA 05/02/2017 11:10

Efsane gelin adayÄ± Hanife Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n tadÄ±nÄ± Ä°stanbul sokaklarÄ±nda aldÄ±


Hanife, Serkan'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°stanbul'da arabasÄ±yla dolaÅŸtÄ±.

Zuhal Topal'la'nÄ±n efsane gelin adayÄ± Hanife, Serkan'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra özgürlüÄŸün tadÄ±nÄ± çÄ±karmaya baÅŸladÄ±.Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaÅŸÄ± Bedia Dursun'la dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan Hanife direksiyon koltuÄŸuna geçti kontaÄŸÄ± çevirdi ve özgürlüÄŸün tadÄ±8nÄ± çÄ±karmak için Ä°stanbul sokaklarÄ±nÄ± turlamaya baÅŸladÄ±. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n çektiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Hanife, dosta düÅŸmana artÄ±k özgürüm mesajÄ± verdi.

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