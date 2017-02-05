Survivor 2017'den Denisa mÄ± Erdi mi elenecek

Survivor 2017'nin GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler TakÄ±mÄ±'ndan elenecek kiÅŸi belli oldu.

Survivor'da kÄ±yasÄ±ya bir mücadele yaÅŸandÄ± ve heyecanlÄ± bir dokunulmazlÄ±k oyunu gerçekleÅŸti. Survivor'da bu hafta dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanan takÄ±m Ünlüler oldu, Gönüllüler takÄ±mÄ± ise üzülen taraf oldu. Survivor'da eleme potasÄ±na hangi yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n çÄ±kacaÄŸÄ± merak edildi.Survivor 2017'de dokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden Gönüllüler takÄ±mÄ± kendi aralarÄ±nda bir oylama gerçekleÅŸtirdi. Ä°smi en çok yazÄ±lan Denisa ilk eleme adayÄ± oldu. Survivor 2017'de bireysel dokunulmazlÄ±k sembolünü kazanan Volkan, bir eleme adayÄ± daha çÄ±kardÄ±. Volkan konseyde Erdi'nin ismini söyledi.