Ana Sayfa | MEDYA 06/02/2017 21:08

Reytingler bir dizinin daha sonunu getirdi


ATV ekranlarÄ±nÄ±n sevilen dizisi Seviyor Sevmiyor reytinglerin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle final yapacak.

YönetmenliÄŸini Yusuf Pirhasan'Ä±n, MF YapÄ±m'Ä±n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸi,kadrosunda Zeynep ÇamcÄ±, Gökhan Alkan, Gonca SarÄ±yÄ±ldÄ±z, YiÄŸit KirazcÄ±, Gerçek AlnÄ±açÄ±k, Su Kutlu, Mehmet Emin Ä°nci, Berk YaygÄ±n gibi yetenekli oyuncularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± dizi final yapma kararÄ± aldÄ±. Reytinglerdeki düÅŸüÅŸün reklam gelirlerini de etkilemesi üzerine Seviyor Sevmiyor'un son bölümü 12 Åžubat Pazar final olarak ekranlara gelecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°lhan MansÄ±z dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± Erdi'ye kaptÄ±rdÄ±

Survivor'daki performansÄ±yla beÄŸeni toplayan Ä°lhan MansÄ±z, dokunulmazlÄ±k oyununda Erdi'ye yenildi.


OlaylÄ± biten BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± iÃ§in yapÄ±lan capsler sosyal medyayÄ± salladÄ±

DÃ¼n akÅŸam Vodafone Arena'da oynanan ve tartÄ±ÅŸmalÄ± biten maÃ§Ä±n ardÄ±ndan sosyal medyadan yayÄ±nlanan capsler gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.


Survivor 2017'den Denisa mÄ± Erdi mi elenecek

Survivor 2017'nin GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler TakÄ±mÄ±'ndan elenecek kiÅŸi belli oldu.