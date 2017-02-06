Reytingler bir dizinin daha sonunu getirdi

ATV ekranlarÄ±nÄ±n sevilen dizisi Seviyor Sevmiyor reytinglerin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle final yapacak.

YönetmenliÄŸini Yusuf Pirhasan'Ä±n, MF YapÄ±m'Ä±n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸi,kadrosunda Zeynep ÇamcÄ±, Gökhan Alkan, Gonca SarÄ±yÄ±ldÄ±z, YiÄŸit KirazcÄ±, Gerçek AlnÄ±açÄ±k, Su Kutlu, Mehmet Emin Ä°nci, Berk YaygÄ±n gibi yetenekli oyuncularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± dizi final yapma kararÄ± aldÄ±. Reytinglerdeki düÅŸüÅŸün reklam gelirlerini de etkilemesi üzerine Seviyor Sevmiyor'un son bölümü 12 Åžubat Pazar final olarak ekranlara gelecek.