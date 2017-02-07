Ana Sayfa | MEDYA 07/02/2017 09:40

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yarÄ±ÅŸmadaki performansÄ± yerden yere vuruldu


Kenan IÅŸÄ±k'Ä±n hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± SelÃ§uk YÃ¶ntem'e devredilen yarÄ±ÅŸma dÃ¼n akÅŸam yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle yayÄ±nlandÄ±. Ancak sunucu koltuÄŸuna Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n geÃ§mesi izleyenleri pek sevindirmedi.

Kenan IÅŸÄ±k'la efsaneleÅŸen "Kim Milyoner Olmak Ä°ster"in sunuculuÄŸunu Selçuk Yöntem'den devralan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m ilk performansÄ±yla seyircinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ancak YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ilk performansÄ± sosyal medyada büyük eleÅŸtiri konusu oldu.YarÄ±ÅŸmanÄ±n yayÄ±na girmesinin ardÄ±ndan henüz dakikalar geçmiÅŸken sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± Twitter üzerinden Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n performansÄ±nÄ± beÄŸenmedi ve eleÅŸtiri de bulundu. 

 

 

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