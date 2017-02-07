Ana Sayfa | MEDYA 07/02/2017 14:03

Acun'un programÄ±na rakip olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyordu final yapacak


Serdar OrtaÃ§ ve Kibariye'nin jÃ¼ri koltuÄŸunda oturduÄŸu, 'Ben SÃ¶ylerim' yarÄ±ÅŸmasÄ± final yapÄ±yor.

YayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sunuculuÄŸunu üstlendiÄŸi O Ses Türkiye'ye rakip olacaÄŸÄ± söylenen 'Ben Söylerim'in ekran yolculuÄŸu kÄ±sa sürdü. ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± ve jüri koltuÄŸunda Serdar Ortaç ve Kibariye'nin oturduÄŸu 'Ben Söylerim' ilk bölümlerde jüri üyelerinin keyifli sohbetleri ve ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in kÄ±yafet tercihleriyle öne çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak zaman ilerledikçe yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±yla ilgili gündem olamayan programÄ±n ömrü sadece 6 bölüm oldu. Ben Söylerim jürisi ne yaparsa yapsÄ±n baÅŸarÄ±yÄ± yakalayamadÄ±ÄŸÄ± için program sonlandÄ±rÄ±ldÄ±. YarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ±n EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Anne, Hayat ÅžarkÄ±sÄ± gibi iddialÄ± yapÄ±mlar karÅŸÄ±sÄ±nda düÅŸük reyting almasÄ± final kararÄ±nda etkili oldu.

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Necati ÅžaÅŸmaz ve Mehmet Canpolat hakkÄ±nda flaÅŸ FETÃ– kararÄ±

Necati ÅžaÅŸmaz ve Mehmet Canpolat'Ä±n ortaklÄ±ÄŸÄ±ndaki Pana Film'in Kurtlar Vadisi Darbe isimli dizi iÃ§in baÅŸvuruda bulunmalarÄ± Ã¼zerine mahkeme kararÄ±yla takipsizlik verildi.


Acun'dan flaÅŸ Ronaldinho hamlesi Survivor'a mÄ± dahil olacak

Acun, Ä°stanbul'a gelen Brezilya'nÄ±n efsane futbolcusu Ronaldinho'ya Survivor'a katÄ±lmasÄ± iÃ§in teklif yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Menajer Ãœmit Akbulut, bu iddialarÄ± doÄŸruladÄ±.


Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yarÄ±ÅŸmadaki performansÄ± yerden yere vuruldu

Kenan IÅŸÄ±k'Ä±n hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± SelÃ§uk YÃ¶ntem'e devredilen yarÄ±ÅŸma dÃ¼n akÅŸam yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle yayÄ±nlandÄ±. Ancak sunucu koltuÄŸuna Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n geÃ§mesi izleyenleri pek sevindirmedi.