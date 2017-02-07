Acun'un programÄ±na rakip olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyordu final yapacak

Serdar OrtaÃ§ ve Kibariye'nin jÃ¼ri koltuÄŸunda oturduÄŸu, 'Ben SÃ¶ylerim' yarÄ±ÅŸmasÄ± final yapÄ±yor.

YayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sunuculuÄŸunu üstlendiÄŸi O Ses Türkiye'ye rakip olacaÄŸÄ± söylenen 'Ben Söylerim'in ekran yolculuÄŸu kÄ±sa sürdü. ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± ve jüri koltuÄŸunda Serdar Ortaç ve Kibariye'nin oturduÄŸu 'Ben Söylerim' ilk bölümlerde jüri üyelerinin keyifli sohbetleri ve ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in kÄ±yafet tercihleriyle öne çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak zaman ilerledikçe yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±yla ilgili gündem olamayan programÄ±n ömrü sadece 6 bölüm oldu. Ben Söylerim jürisi ne yaparsa yapsÄ±n baÅŸarÄ±yÄ± yakalayamadÄ±ÄŸÄ± için program sonlandÄ±rÄ±ldÄ±. YarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ±n EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Anne, Hayat ÅžarkÄ±sÄ± gibi iddialÄ± yapÄ±mlar karÅŸÄ±sÄ±nda düÅŸük reyting almasÄ± final kararÄ±nda etkili oldu.